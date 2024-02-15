Göğüs ameliyatı kabusu oldu! Zaman ilerlese de ağrıları dinmedi: Büyük acılar yaşayan Gözde Kibar Tüketici Mahkemesi’nin kapısını çaldı

Ankara'da yaşayan Gözde Kibar, göğüslerini dikleştirmek istedi. Ancak ameliyattan çıktıktan sonra şoka girdi. Çünkü istediği görünümü elde edememişti. Üstelik ağrı içindeydi. Zaman ilerlese de ağrıları dinmedi. Kollarını dahi kaldıramadı.
Ankara'da yaşayan Gözde Kibar, göğüslerini dikleştirmek istedi. Ancak ameliyattan çıktıktan sonra şoka girdi. Çünkü istediği görünümü elde edememişti. Üstelik ağrı içindeydi. Zaman ilerlese de ağrıları dinmedi. Kollarını dahi kaldıramadı.
Yeniden doktorun kapısını çaldı. Sağlığını tekrar geri kazanabilmesi için gerekli olan ameliyat parasını doktordan istedi. Fakat alamadı. Bunun üzerine genç kadın Tüketici Mahkemesi'nin kapısını çaldı. "Mağdurum" deyip ağladı. Avukat Hamza Çimen ise "Hekim hatası olduğuna dair tespitler var. Cezai işlemleri başlatmadık ancak Tüketici Mahkemesi Heyeti'nde davamız şu an sürmektedir" dedi.
BENİ DE DOLANDIRDI
İzmir'de Sedat Ocakçı yüzde 17 kar vaadiyle insanları kandırdı. 5.1 milyar TL'lik vurgun yaptı. Ocakçı ile birlikte eşi Seçilay ve şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da gözaltına alındı. Alkan'ın ifadesi, "Bu kadarına pes" dedirtti. Alkan, "Sisteme 1.8 milyon lira ile giriş yaptım. Kar paylarım ile birlikte param Kasım 2023'te 4 milyon liraya ulaştı. Ama paramı sistemden çekemedim. Ben de dolandırıldım, şikayetçiyim" dedi. (CEYHAN TORLAK)
MADHEARD MUTLULUĞU
Eski eşi Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, California'daki evini 1.1 milyon dolara sattı. İspanya'nın başkenti Madrid'e taşındı. Heard, önceki gün minik kızı Oonagh ile objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, "Şimdi kendimi yeniliyorum. Kızımla yeniden doğdum. Madrid harika bir şehir" diyerek mutluluğunu anlattı...
BAGAJ KARARI
Pegasus Hava Yolları, kabin bagajı uygulamasında yeni bir karar aldı. Buna göre, Pegasus'tan "light" uçuş paketi alan yolcuların, uçak altı ve kabin bagajı hakkı bulunmayacak. Bu yolcular, gerek kabine alacakları gerekse uçak altına verecekleri bagajları için ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. Dış hatlarda geçerli olan uygulama, dün başladı.
RENKLİ ÇİFT
Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti aşklarını renklere yansıtıyor. Çift, 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. Tatillerde de aynı renk elbiselerle dikkat çekiyor. 49 yaşındaki çift, verdikleri renkli pozları da bir fotoromanda topladı...
HEDEF YENİAY
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyı gerçekleştirenlerden 3 kişi yakalandı. Saldırganların, Yeniay'ı hedef aldıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, Yeniay'ın dernekten yaklaşık 10 saniye geç çıkması sonucu kurşunlardan kurtulduğu hatırlatıldı. Bu arada Yeniay'a gerçekleştirilmek istenen suikast girişimiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısının tespit edilemediği de aktarıldı. Saldırıda, başından yaralanın Ebru Güneş Dumlu'nun (32) durumunun ağır olduğu, yakalananların sayısının da 25'e çıktığı açıklandı. (YUNUS EMRE KAVAK)
ABD'DE BÜYÜK ALARM
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirdi. Tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğu iddia edildi. ABD medyası ise konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceğini belirtti.
BERK HAYATINI KAYBETTİ
Eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, 76 yaşında hayatını kaybetti. Berk, FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Savcısı İlhan Cihaner ile birlikte Ergenekon davasına dahil edilmişti. 2011'de emekliye ayrılan Berk hakkındaki davanın kumpas olduğu anlaşılmış ve 2016'da beraat etmişti. Evli ve iki çocuk babası olan Berk için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
OCAKLARI SÖNDÜ
Ankara'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Zülbiye Güler (70) ile torunları Meryem Güler (14) ve Tayyar Güler (10) can verdi. Ukraynalı anne İrina Güler (36) yaralandı. Güler'in çocukları ile 2,5 ay önce pankreas kanserinden ölen eşi Cemil Güler'in mezarını ziyaretten dönüşte kazanın olduğu öğrenildi.
ALT GEÇİTTE ACI SON
Antalya'da yaşanan sel felaketinde Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki otomobilinde mahsur kalarak hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın (47) olay anında evine döndüğü öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası Halil Yıldız, Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Yıldız'ın küçük oğlu Akın ve büyük oğlu Umut'u babalarının mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Bir petrol istasyonunda teknik eleman olarak çalışan Halil Yıldız'ın gece saat 04.00 sıralarında alt geçide girişi güvenlik kamerasına yansırken, aracın suda kalmasının ardından Yıldız'ın mesai arkadaşlarından yardım istediği ortaya çıktı.
BODRUMDAKİ İNSAN!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün "turuncu" alarm verilerek uyarıda bulunulan Antalya'da şiddetli sağanak ve sel etkili oldu. Kentte 5 merkez ilçede okullar valilik kararıyla tatil edildi. Sular altında kalan bir apartman bodrumundan sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise yürekleri ısıttı. Yağmur suyuyla dolu bodrum katında mahsur kalan kedi, AFAD gönüllüsü tarafından kurtarıldı.
163 MİLYON DEVRETTİ
6+joker bilen çıkmayınca 163 milyon 361 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, bir milyon 143 bin lira kazandı. 4 bilenler 5 bin 865'er, 3 bilenler 394'er, 2 bilenler 36'şar lira alacak.
1.2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 271 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 733'er, 4+1 bilenler bin 24'er, 4 bilenler 95'er, 3+1 bilenler 59'ar, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak.