Göğüs ameliyatı kabusu oldu! Zaman ilerlese de ağrıları dinmedi: Büyük acılar yaşayan Gözde Kibar Tüketici Mahkemesi’nin kapısını çaldı

Ankara'da yaşayan Gözde Kibar , göğüslerini dikleştirmek istedi. Ancak ameliyattan çıktıktan sonra şoka girdi. Çünkü istediği görünümü elde edememişti. Üstelik ağrı içindeydi. Zaman ilerlese de ağrıları dinmedi. Kollarını dahi kaldıramadı.

Yeniden doktorun kapısını çaldı. Sağlığını tekrar geri kazanabilmesi için gerekli olan ameliyat parasını doktordan istedi. Fakat alamadı. Bunun üzerine genç kadın Tüketici Mahkemesi'nin kapısını çaldı. "Mağdurum" deyip ağladı. Avukat Hamza Çimen ise "Hekim hatası olduğuna dair tespitler var. Cezai işlemleri başlatmadık ancak Tüketici Mahkemesi Heyeti'nde davamız şu an sürmektedir" dedi.

BENİ DE DOLANDIRDI

İzmir'de Sedat Ocakçı yüzde 17 kar vaadiyle insanları kandırdı. 5.1 milyar TL'lik vurgun yaptı. Ocakçı ile birlikte eşi Seçilay ve şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da gözaltına alındı. Alkan'ın ifadesi, "Bu kadarına pes" dedirtti. Alkan, "Sisteme 1.8 milyon lira ile giriş yaptım. Kar paylarım ile birlikte param Kasım 2023'te 4 milyon liraya ulaştı. Ama paramı sistemden çekemedim. Ben de dolandırıldım, şikayetçiyim" dedi. (CEYHAN TORLAK)

MADHEARD MUTLULUĞU

Eski eşi Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, California'daki evini 1.1 milyon dolara sattı. İspanya'nın başkenti Madrid'e taşındı. Heard, önceki gün minik kızı Oonagh ile objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, "Şimdi kendimi yeniliyorum. Kızımla yeniden doğdum. Madrid harika bir şehir" diyerek mutluluğunu anlattı...

BAGAJ KARARI

Pegasus Hava Yolları, kabin bagajı uygulamasında yeni bir karar aldı. Buna göre, Pegasus'tan "light" uçuş paketi alan yolcuların, uçak altı ve kabin bagajı hakkı bulunmayacak. Bu yolcular, gerek kabine alacakları gerekse uçak altına verecekleri bagajları için ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. Dış hatlarda geçerli olan uygulama, dün başladı.

RENKLİ ÇİFT

Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti aşklarını renklere yansıtıyor. Çift, 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. Tatillerde de aynı renk elbiselerle dikkat çekiyor. 49 yaşındaki çift, verdikleri renkli pozları da bir fotoromanda topladı...