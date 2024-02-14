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Son dakika: Çekmeköy'de feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybetti gişe bariyerlerine girdi! Taksici hayatını kaybetti yolcu ağır yaralı

Son dakika haberleri... Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü gişedeki beton bariyere çarptı. Kazada taksi şoförü hayatını kaybetti. Yaralanan yolcunun durumu ise ağır.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 17:04 Güncelleme 14 Şubat 2024, 17:12
Son dakika: Çekmeköy’de feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybetti gişe bariyerlerine girdi! Taksici hayatını kaybetti yolcu ağır yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Reşadiye Gişeleri'nde meydana geldi.

İddiaya göre Levent Şahin yönetimindeki 34 TFU 46 plakalı taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

Çarpmanın etkisiyle Levent Şahin araç içerisinde sıkışırken, aracın arka koltuğunda oturan yolcu Duygu Çiftçi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şoför bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan taksi şoförü hayatını kaybetti yaralanan yolcunun durumu ise ağır.

Polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle 2 gişe trafiğe kapatıldı.Taksinin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından gişeler trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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