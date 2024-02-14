İstanbul Beykoz’da kibrit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü | Ölü ya da yaralı var mı? İşte bölgedeki son durum...

Yangın, Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde bulunan bir kibrit üretim atölyesinde saat 16.45 sıralarında çıktı.
Yangın, Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde bulunan bir kibrit üretim atölyesinde saat 16.45 sıralarında çıktı.
Alevler bir anda şiddetlenerek tüm atölyeyi sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının mesai sonrası çıktığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.