İstanbul Beykoz’da kibrit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü | Ölü ya da yaralı var mı? İşte bölgedeki son durum...

Yangın, Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde bulunan bir kibrit üretim atölyesinde saat 16.45 sıralarında çıktı.

Alevler bir anda şiddetlenerek tüm atölyeyi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.