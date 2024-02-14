Sedat Ocakçı ile eşi 5 milyar TL’nin üzerinde vurgun yapmıştı: İletişim için telsiz kullandıkları ortaya çıktı!

43 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 43 milyon 640 bin lira devretti. 5 bilenler 56 bin 399'ar, 4 bilenler bin 952'şer, 3 bilenler 95'er, 2 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.

İHMALE BİR CAN

Beşiktaş Kuruçeşme Sahili'nde korkunç bir olay meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda, iskele yapımı ve güçlendirme için kazık çakma çalışmasına başladı. Ancak hiçbir önlem alınmayınca, işçilerin çalışma yaptığı sırada, sahilde toprak kayması meydana geldi ve 2 işçi denize düştü. Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Mehmet Şükrü, iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğeri 35 yaşlarında işçi Kerem İpek ise boğularak hayatını kaybetti.

KEMOTERAPİ TARİH OLACAK

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser alanındaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ve 2026'ya kadar ilk kanser aşılarının piyasaya sürülebileceğine inandıklarını belirtti. Prof. Şahin, yıllar süren kanser araştırmalarının sonucunda akciğer kanseri türüne karşı bir antikor ve metastaz yapmış meme kanserine karşı bir antikor ilaç konjugatı (ADC) adayının onay için uygun hale geldiğini ifade etti. Yakında ruhsat için başvuru yapılacağını belirten Uğur Şahin, "Vücudun kendi savunma sisteminin kansere karşı savaşabilmesi için çalışıyoruz. Kemoterapinin yerine antikor ilaç konjugatlarını (ADC'ler) ve aşıları kullanmayı hedefliyoruz" dedi.



TÜRK KÖYÜ FAYMONVILLE

Belçika'daki hiç Türk'ün yaşamadığı Faymonville köyü, yüzyıllardır 'Türk' kimliğiyle anılırken hem köy sakinleri hem Avrupa'da yerleşik Türkler için gurur verici ve birleştirici bir anlam taşıyor. Bu köyün sakinleri, rivayete göre 12. yüzyıldan bu yana "Türk" olarak anılıyor. Tüm resmi binalarının levhasında ay yıldız bulunan köyün, kültür merkezinden futbol kulübüne kadar her kuruluşunun ismi "Türk"le başlıyor. Dağlık, sık ormanların ortasında büyüleyici bir doğaya sahip köyde, son nüfus sayımına göre 925 kişi yaşıyor. Ülkede yerleşik 300 bin kadar Türk'ten hiçbiri bu köyde yaşamıyor.



4 YAŞINDA ABLASINI BIÇAKLADI

Bursa İnegöl'de H. ve C.K. çifti, 4 yaşındaki kızları G. ve 12 yaşındaki E.'yi evde bırakarak markete gitti. Bu sırada evde yalnız kalan kardeşler birbiriyle kavga etmeye başladı. Ablasına öfkelenen 4 yaşındaki G., mutfağa giderek eline aldığı bıçakla ablası E.K.'yı iki yerinden bıçakladı. Eve gelen Anne C.K., kızını kanlar içinde görünce kısa süreli şoka girdi. Hemen kızını kucağına alan anne, özel bir otomobille en yakın hastaneye koştu. Bacağından yaralanan E., tedavi altına alındı. Henüz ne yaptığının farkında bile olmayan 4 yaşındaki G.K. ise ablasına sarılıp onu öperek özür diledi.



EKRANA DİKKAT

Dolandırıcılar, PTT Kargo'nun internet sayfasını kopyaladı. Kargo takibi için internete giren vatandaşlar, PTT Kargo'nun değil dolandırıcıların hazırladığı tuzak sayfayla karşılaştı. Müşteri takip numarasını girince adres güncellemesi istendi. Dolandırıcılar ardından da güncelleme için para talep isteyip vurgun yaptı. Polis dolandırıcıların peşinde.

KALPTEN ÇAĞRI

İzmır'de Sevtap- Alpaslan Tunç (48) çiftinin kızları Damla ile Çağla, tüp bebek yöntemi ile doğdu. Damla'ya SMA teşhisi konuldu. İyileşmesi için tek şart gen tedavisiydi. Kampanya başlatıldı. Anne Tunç, "Bugün Çağla'ya 200 bin kalp toplama hedefimiz var. Bir kalp 25 lira. Sevgilinize alacağınız hediyeleri Çağla'ya bağış olarak verirseniz çok mutlu oluruz" dedi.

BÜYÜK 'SİTE'M!

Prens Harry ve Meghan Markle, Sussex unvanını ve Kraliyet armasını kullanarak web sitesi hazırladı. Bunun üzerine Kral 3. Charles'ın bir danışmanı Harry'i aradı. "O web sitesinin kapatılması öncelikli talebimiz. Babanız bu durumdan hoşnut değil" ifadesini kullandı.



ÇAY KRİZİ

İngiltere'de çay krizi baş gösterdi. Kızıldeniz'de yaşanan gerilim nedeniyle Sri Lanka'dan çay gelmediği ve özellikle Londra'daki marketlerde ciddi çay sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi. Times gazetesi, farklı rotadan gelen çayların ise yüzde 40 zamlı olacağını bildirdi.



GÜNEŞ BATMASIN

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliğine düzenlenen saldırıda başından yaralanan Ebru Güneş Dumlu (32) yoğun bakımda tedaviye alındı. Henüz 7 aylık evli olduğu öğrenilen Dumlu'nun genç kuzeni; "Ebru için dualarınızı bekliyorum. Bu saldırıyı yapan kişi ya da grupları kınıyorum" ifadesini kullandı. Bu arada saldırgan 4 kişinin kimlikleri saptandı. Gözaltı sayısı 23'e ulaştı. Aracın da Kayaşehir'de ormanda bulunduğu açıklandı.

YUNUS EMRE KAVAK



HARRIS HAZIR

ABD Başkanı Joe Biden'ın bilişsel sağlığına dair raporun ortaya çıkmasının ardından Wall Street Journal, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in görüşlerini aldı. Gazeteye "Hizmet etmeye hazırım" diye cevap veren Harris, başkanlık koltuğuna göz kırptı. Stratejistler Harris'in seçimlerin en önemli konusu olduğunu vurguladı.

'ÇABUK' HAPSE!

ATV'deki Esra Erol'da, yine şok: Sahte "Mehdi" Mustafa Çabuk, termal otelde harem kurdu!



'COOK' İYİ!

Bengisu Avcı, Dünya'nın en fırtınalı bölgesi olan Yeni Zelanda'nın Cook Boğazı'nı yüzerek geçmeyi başardı. 26 km'lik mesafeyi, 10 saatte aşan İzmirli sporcu, "burayı yüzen ilk Türk" olarak tarihe adını yazdırdı.