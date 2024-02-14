Antalya’yı sağanak vurdu | 1 kişinin öldüğü alt geçitte felaketin izleri dikkat çekti

Yağışlar bugün 18.00'e kadar devam edecek. Yarın azalacak. Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize gelen çağrı sayısı 5 bin civarında. Bunların büyük bir kısmına müdahale edildi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti, 3 vatandaşımızda sağlık merkezine başvurmuş. Tarımsal alanlardaki zarar tespit çalışmaları yapılamıyor, suların çekilmesini bekliyoruz. 14 küçükbaş hayvanın telef olduğuna dair raporumuz var.

Kamu binalarında da sorunlarımız var oralardaki çalışmalarımızda devam ediyor. Antalya Valiliği 5 ilçede okulları tatil etmişti. Bugün okullardaki eksiklikler tamamlanarak yarın okullarda eğitime devam edilebilecek. Çallı Kavşağı'ndaki su birikintisi dolayısıyla tramvay hattı da şu an çalışmıyor. Hem afet zarar tespit komisyonu dün itibarıyla çalışmaya başladı.

Vatandaşlarımızın hem iş yerlerinde hem konutlarında su baskınıyla ilgili çalışmaları devam edecek. 50 kişilik bir ekiple de hasar tespit çalışmaları yapılacak. Bir apartman tahliye edilmişti. 26 vatandaş geçici barınma yerlerine yerleştirildi. Kentin genelinde ulaşım sorunu şu an itibarıyla yok.

Zarar tespitleri bugün ve yarın tamamlayıp AFAD olarak ne yapılacağına karar vermek. Ekipler sahada çalışmaya devam ediyor.