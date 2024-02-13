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Şanlıurfa’da zamanla yarış | Birecik ilçesinde 2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında! Bölgede son durum ne?

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 katlı metruk bir ev henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 19:18 Güncelleme 13 Şubat 2024, 19:36
Şanlıurfa’da zamanla yarış | Birecik ilçesinde 2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında! Bölgede son durum ne?

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesinde yaşandı.

2 KATLI EV ÇÖKTÜ
İddiaya göre, metruk halde bulunan 2 katlı bir evin bir bölümü bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü

BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDA
Olay yerine giden ekipler, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Sancak Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, bir kişinin odun almak için içeri girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini ve ekiplerin sağ olduğunu belirledikleri şahsı kurtarmak için çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.

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