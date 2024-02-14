İş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddetmişti: Şimdi de Virgin Adaları’na para kaçırmakla suçluyor

Türkiye'nin en zenginlerinden olan İnan Kıraç , Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'la evlenip, İpek'i evlatlık aldı. 2020'de hayatını kaybeden Suna Kıraç'ın tüm servetini kızına bırakması üzerine şoka uğradı. Evlatlık kızına dava açtı. Kızına verilen hisselerin yüzde 25'ini geri aldı! İpek Kıraç da boş durmadı. Babası İnan Kıraç'ın mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Bunun üzerine İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti.





EVRAKTA SAHTECİLİK

İşte bunlar sürerken İnan Kıraç atağa geçti. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç hakkında 24 Nisan 2023 tarihinde Paris'te suç duyurusu yaptı. Kızının İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketler kurduğunu, bu şirketleri aracılığıyla kendisine ait bazı mal varlıklarını ve parayı zimmetine geçirdiğini belirtti.

Avukatların, Kıraç'a yönelik suçlamalarının temelinde, evrakta sahtecilik, sahte belgelerle mülkü ele geçirmek, konut dokunulmazlığının ihlali ve hırsızlık iddiası olduğu belirtildi. Yaşanan gelişmeler İpek Kıraç için önemli bir tehlike doğurdu. Kıraç ifadesine başvurulmak üzere Fransız soruşturma hâkimi tarafından çağrılacak. İpek Kıraç bu çağrıya yanıt vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacak. Tutuklama emrinin ise Fransız makamlarınca İnterpol'e iletilebileceği öğrenildi. Fransa yasalarına göre evrakta sahtecilik 3 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası ile cezalandırılıyor.