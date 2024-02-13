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Mide bulandıran görüntüler! Kahve dükkanında bardakları tükürükle temizledi

Edirne'deki bir AVM'de kahve işletmecisinin fincanları tükürerek temizlediği anların görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. Yapılan incelemede çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 19:50 Güncelleme 13 Şubat 2024, 20:03
Mide bulandıran görüntüler! Kahve dükkanında bardakları tükürükle temizledi

Bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist tarafından kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Kahve dükkanında mide bulandıran görüntüler!

Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

DÜKKAN EL DEĞİŞTİRMİŞ
Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir. Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işyeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyeti durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan işletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan H.Z.'nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi.

'ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI'
Edirne Valiliği, bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlemesiyle ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletme ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından işletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından ise işletme ile ilgili tüm kontroller gerçekleştirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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