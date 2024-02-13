CHP İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları kimler? Esenyurt, Avcılar, Beykoz, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih, Maltepe...

İstanbul'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için heyecan dorukta. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'un 39 ilçesi için belediye başkanı adaylarını belirledi.
İstanbul'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için heyecan dorukta. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'un 39 ilçesi için belediye başkanı adaylarını belirledi.
CHP, 31 Mart seçimlerine hazırlanıyor.
CHP İstanbul'da 39 ilçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlenen isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıklandı.
Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.
Açıklanan listeye göre, 39 ilçede belediye başkan adayı olarak gösterilen isimler belediye aşağıdaki gibi oldu:
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Bakırköy: Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Alaattin Köseler
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Esenler: Hasan Dalkıran
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Kağıthane: Tonguç Çoban
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Pendik: Tarık Balyalı
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
Silivri: Bora Balcıoğlu
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şile: Özgür Kabadayı
Şişli: Resul Emrah Şahan
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Zeytinburnu: Onur Soytürk