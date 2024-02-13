CHP İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları kimler? Esenyurt, Avcılar, Beykoz, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih, Maltepe...

İstanbul'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için heyecan dorukta. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'un 39 ilçesi için belediye başkanı adaylarını belirledi.





Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.



Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.



Açıklanan listeye göre, 39 ilçede belediye başkan adayı olarak gösterilen isimler belediye aşağıdaki gibi oldu: