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CHP İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları kimler? Esenyurt, Avcılar, Beykoz, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih, Maltepe...

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'un 39 ilçesinde belediye başkanı adaylarını belirleyerek seçim çalışmalarına start verdi. Peki, CHP İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları kimler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 14:46 Güncelleme 13 Şubat 2024, 14:46
CHP İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları kimler? Esenyurt, Avcılar, Beykoz, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih, Maltepe...

İstanbul'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için heyecan dorukta. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'un 39 ilçesi için belediye başkanı adaylarını belirledi.

CHP, 31 Mart seçimlerine hazırlanıyor.

CHP İstanbul'da 39 ilçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında belirlenen isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıklandı.



Aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Avcılar ve Sarıyer'in de aralarında bulunduğu 9 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.

Açıklanan listeye göre, 39 ilçede belediye başkan adayı olarak gösterilen isimler belediye aşağıdaki gibi oldu:

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Bakırköy: Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu



Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenler: Hasan Dalkıran

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Kağıthane: Tonguç Çoban

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Pendik: Tarık Balyalı



Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu

Silivri: Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şile: Özgür Kabadayı

Şişli: Resul Emrah Şahan

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Zeytinburnu: Onur Soytürk

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