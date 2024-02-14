Türkiye’den izlenebilecek mi? Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek 2024? Burçlara etkisi...

Güneş tutulması , dışarıyı kısa süreliğine karanlığa çevirecek ve gökyüzünde eşsiz bir görüntü oluşturacak. Gökyüzü meraklıları bu nadir fırsatı kaçırmamak için hazırlıklarını yapmaya başladılar. Peki, bu olağanüstü olay ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Merakla beklenen on yılın en büyük astronomi olaylarından biri olan güneş tutulması, Kuzey Amerika'nın tamamında 8 Nisan'da görülebilecek, Güneş tutulması bu sene Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Tutulma 4 dakika 28 saniyeyle bir önceki tutulmadan iki daha uzun sürecek.

Ayrıca daha kalabalık bir rotadan geçecek, yani daha fazla insan bu anı izleyebilecek. Meksika'nın Pasifik kıyısından başlayıp doğuya doğru ilerleyerek Teksas, Oklahoma ve New England'a kadar uzanacak ve Kanada'da kaybolacak.