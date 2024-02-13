Futbolseverlerin taraftarlık tercihleri, sosyo-kültürel alışkanlıkları ve dijital eğilimleri üzerine yapılan bu geniş kapsamlı araştırma, futbolun Türk toplumundaki yerini ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her bir veri, Türkiye'de futbolun sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğunu vurguluyor.

TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ TAKIMLAR Anket sonuçlarına göre, Galatasaray tüm Türkiye'de en çok desteklenen takım olma unvanını elde etti. 81 ilin 60'ında birincilik koltuğuna oturan Galatasaray'ı, 17 ilde birinciliği ile Fenerbahçe izledi.