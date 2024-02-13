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Türkiye'nin il il taraftar haritası! ⚽️️ Hangi şehir hangi takımı tutuyor?

Türkiye'de futbol sadece bir spor dalı olmanın ötesinde derin sosyal ve kültürel kökleri olan bir tutkudur. Bu tutkuyu anlamak adına gerçekleştirilen ve 50 bine yakın futbolseverin katıldığı anket Türkiye'nin futbol haritasını çizdi. Araştırma Türkiye'nin 81 ilini kapsayarak, taraftarlık tercihlerinden sosyo-kültürel eğilimlere kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 12:22 Güncelleme 13 Şubat 2024, 12:22
Türkiye’nin il il taraftar haritası! ⚽️️ Hangi şehir hangi takımı tutuyor?

Futbolseverlerin taraftarlık tercihleri, sosyo-kültürel alışkanlıkları ve dijital eğilimleri üzerine yapılan bu geniş kapsamlı araştırma, futbolun Türk toplumundaki yerini ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her bir veri, Türkiye'de futbolun sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğunu vurguluyor.

TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ TAKIMLAR

Anket sonuçlarına göre, Galatasaray tüm Türkiye'de en çok desteklenen takım olma unvanını elde etti. 81 ilin 60'ında birincilik koltuğuna oturan Galatasaray'ı, 17 ilde birinciliği ile Fenerbahçe izledi.

Özellikle Trabzonspor, %87,7'lik rekor bir oranla kendi şehrinde en fazla desteklenen takım oldu. Eskişehirspor ve Sivasspor da kendi şehirlerinde önemli bir taraftar kitlesine sahipken, Iğdır'da Beşiktaş, Galatasaray'ı geride bırakarak ilin en çok desteklenen takımı oldu.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE DURUM

İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de taraftarlık tercihleri dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

İstanbul'da %38,9 oranla Galatasaray liderliği elinde tutarken, İzmir'de %34,3 ile Fenerbahçe en çok desteklenen takım olarak öne çıktı.

TERCİH NEDENLERİ

Ankete katılan taraftarlar, takım tercihlerinin en büyük etkeni olarak %50 oranında "Hiç kimse" yanıtını verdi, bu da bağımsız bir taraftarlık anlayışının varlığını gösterdi.

Aile etkisi %29,4 ile ikinci sırada yer alırken, arkadaş çevresinin etkisi %8,8 ile üçüncü sırada geldi.

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