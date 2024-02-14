Gizli yeteneğini keşfet: T.C kimlik numaran zeka türünü ele veriyor!

Siz de milyonlarca insandan biri misiniz? T.C. Kimlik Numaranızı ezberleme şekliniz, belki de farkında olmadığınız bir yeteneğin ipucu olabilir! Yeni bir araştırmaya göre, 11 haneden oluşan bu basit numara, beyninizin çalışma şekli ve hangi zeka türünün sizde daha dominant olduğunu gösterebiliyor.