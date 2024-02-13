HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve lodos uyarısı! Günlerce sürecek

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Samsun dışında) ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
13 ŞUBAT SALI HAVA DURUMU HARİTASI
14 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA DURUMU HARİTASI
15 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI
16 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU HARİTASI
17 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI