31 MART 2024 YEREL SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde? AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Murat Kurum'un Yükselişi ve CHP'nin Durumu

SONAR'ın anket sonuçlarına göre, adayların arasında dikkat çeken bir isim var. Bayrakçı, Kurum'un oylarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, bu durumu adayın bürokratik geçmişi ve hizmet odaklı kampanya diline bağlıyor. Ayrıca, Kurum'un halk nezdindeki popülaritesinin, onun siyasi mesajlarının yanı sıra, hizmet ağırlıklı konuşmalarıyla da ilişkili olduğunu belirtiyor.