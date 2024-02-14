31 MART 2024 YEREL SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde? AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Yerel seçimlere günler kala, adayların sahada artan tempolu çalışmaları ve anket şirketlerinin peş peşe açıkladıkları tahminler, seçimin nabzını tutuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tahminleriyle tanınan SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu Hakan Bayrakçı, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Murat Kurum'un Yükselişi ve CHP'nin Durumu
SONAR'ın anket sonuçlarına göre, adayların arasında dikkat çeken bir isim var. Bayrakçı, Kurum'un oylarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, bu durumu adayın bürokratik geçmişi ve hizmet odaklı kampanya diline bağlıyor. Ayrıca, Kurum'un halk nezdindeki popülaritesinin, onun siyasi mesajlarının yanı sıra, hizmet ağırlıklı konuşmalarıyla da ilişkili olduğunu belirtiyor.
Diğer yandan, CHP içinde yaşanan son bir aylık karışıklık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini olumsuz etkileyebilir. Bayrakçı'nın analizine göre, bu iç çatışmalar İmamoğlu'nun oylarında bir azalmaya yol açabilir, bu da seçim yarışını daha da kızıştırıyor.