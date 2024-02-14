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31 MART 2024 YEREL SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde? AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, politik arenada heyecan giderek artıyor. Seçmenler, başkan adaylarının politik vizyonları, projeleri ve vaatleri arasında tercih yapmaya hazırlanırken, adayların oy oranlarına ilişkin merak da her geçen gün büyüyor. Bu kapsamda, kıyasıya rekabete sahne olan seçim yarışında hangi adayın öne çıktığı ve seçmen tercihlerinin ne yönde şekillendiği, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarılı tahminleriyle tanınan SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu Hakan Bayrakçı'nın yerel seçimler öncesinde yapmış olduğu değerlendirmeler, büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:08 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:08
31 MART 2024 YEREL SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde? AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Yerel seçimlere günler kala, adayların sahada artan tempolu çalışmaları ve anket şirketlerinin peş peşe açıkladıkları tahminler, seçimin nabzını tutuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tahminleriyle tanınan SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu Hakan Bayrakçı, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Murat Kurum'un Yükselişi ve CHP'nin Durumu

SONAR'ın anket sonuçlarına göre, adayların arasında dikkat çeken bir isim var. Bayrakçı, Kurum'un oylarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, bu durumu adayın bürokratik geçmişi ve hizmet odaklı kampanya diline bağlıyor. Ayrıca, Kurum'un halk nezdindeki popülaritesinin, onun siyasi mesajlarının yanı sıra, hizmet ağırlıklı konuşmalarıyla da ilişkili olduğunu belirtiyor.

Diğer yandan, CHP içinde yaşanan son bir aylık karışıklık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini olumsuz etkileyebilir. Bayrakçı'nın analizine göre, bu iç çatışmalar İmamoğlu'nun oylarında bir azalmaya yol açabilir, bu da seçim yarışını daha da kızıştırıyor.

Yerel Seçimlere Doğru Son Viraj

Yerel seçimlere sayılı günler kala, adaylar ve siyasi partiler için son viraj başladı.

Anket sonuçları, seçmen tercihlerinin nasıl şekillendiğine dair önemli veriler sunarken, adayların son dönemdeki stratejik hamleleri de seçim sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Murat Kurum'un yükselişi ve CHP'deki iç dinamikler, seçim yarışının sürprizlere gebe olduğunu gösteriyor.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un isminin açıklamasının ardından oylarının hızla arttığını belirten Hakan Bayrakçı, "Bu seçim ilçe belediye başkanları için belediye başkanları performanslarına göre oy alacaklar. Partinin oyu 30 ise onun belediye başkanı 48/50 alabilecek. Genel seçimde Türk milleti hassasiyetlerle oy kullandı. Şimdi bu seçimde Türkiye'nin genel siyasetinde geleceğini belirleyecek. İmamoğlu'nun puanı azalabilir. Geçen seçimde yüzde 54 aldı. Şimdi bu 54 nereye gitti. 5'e yakın İYİ Parti, 5'e yakın DEM." ifadelerine yer verdi.

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