Antalya’da şiddetli yağış sele neden oldu! Yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi

Antalya'da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış, birçok bölgede sele neden oldu. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Bu ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu alt geçitler trafiğe kapatıldı. Antalya'daki vatandaşlar kuvvetli yağış ve selin görüntülerini "Durum çok ciddi, bu bir doğal afet" gibi pek çok mesajla sosyal medyada paylaştı.