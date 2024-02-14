💘14 Şubat Sevgililer Günü sözleri mesajları 2024! 😍Eşe, anneye, flörte, nişanlıya, uzaktaki sevgiliye, eski sevgiliye sevgi dolu notlar, komik mesajlar!

"Seninle her şey daha güzel, daha renkli. Seni seviyorum, Sevgililer Günümüz kutlu olsun! 💗"
"Aşkınla her şey daha güzel, daha anlamlı. Seni seviyorum, Sevgililer Günümüz kutlu olsun! 💝"
"Seninle geçirdiğim her an, hayatımın en değerli anı. Seni seviyorum, Sevgililer Günümüz kutlu olsun! 💘"
"Seninle her geçen gün daha da mutlu oluyorum. Seni seviyorum, Sevgililer Günümüz kutlu olsun! 💟"
"Gözlerinde kaybolmak, ellerinde huzur bulmak… Seni seviyorum, Sevgililer Günümüz kutlu olsun! 🌹"
"Seninle olmak, hayatımın en büyük hediyesi. Senin sevginle her şey daha anlamlı, daha güzel. Bu özel günde, seninle geçen her an için şükran duyuyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun, aşkım."
"Gözlerinle hayatıma ışık saçıyorsun, gülüşünle dünyamı güzelleştiriyorsun. Seninle olan her an, benim için bir mucize. Seninle geçen her gün, bir kutlama. Sevgililer Günü'nde, seninle olan aşkımızı kutlamak benim için büyük bir mutluluk. Seni seviyorum ve her zaman seninle olmak istiyorum."
"Aşkımız her gün biraz daha büyüyor, her gün biraz daha derinleşiyor. Seninle olan her an, benim için değerli bir hazine. Sevgililer Günü, seninle olan aşkımızı kutlamak için harika bir fırsat. Seninle geçirdiğim her an için minnettarım. Seni seviyorum ve sonsuza kadar seninle olmak istiyorum."
"Seninle her an Sevgililer Günü gibi, her anı aşkla dolu. Seninle geçen her gün, hayatımın en değerli günü. Seninle olan aşkımızın sonsuzluğunu kutlamak için Sevgililer Günü'nü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni seviyorum ve her zaman seninle olmak istiyorum."
"Gözlerine bakmak, kalbimi huzur ve mutlulukla dolduruyor. Seninle geçirdiğim her an, benim için bir hediye. Sevgililer Günü, seninle olan aşkımızı kutlamak ve sana olan sevgimi ifade etmek için harika bir gün. Seni seviyorum ve seninle her şey daha anlamlı."
Kısa Mesajlar:
"Seninle her an Sevgililer Günü. Seni seviyorum."
"Kalbim seninle dolu, Sevgililer Günümüz kutlu olsun."
"Seninle her anı özel. Sevgililer Günü'nü kutlarım."
"Aşkınla her günüm bir hazine. Seni seviyorum."
"Seninle geçen her anıma teşekkür ederim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun."