Sapık komşu dehşeti! Saplantılı mesajları ve zorbalıkları kan dondurdu

Sosyal medya üzerinden "Dora'navirus" kullanıcı adıyla "Perihan öldürülecek" başlık bir video yayınlayan kadın yardım çağrısında bulundu. Karşı apartmanda oturan Muhammed K. tarafından 1 yıldır düzenli olarak tehdit edildiğini ileri süren Perihan Ö, "Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, beni sakat bırakacağını söylüyor. Önce sahte hesaplardan yazdığı için ciddiye almadım.

KORUMA ALTINDA

Ancak daha sonra kimliğini açığa çıkarıp, dozunu artırarak üzerime geldi. En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp, zile bastı. Şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Ben haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum" dedi. Kadının yardım çığlığının sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Ankara polisi kimliğini ve adresini tespit ettikleri saplantılı şahıs Muhammed K'yi Sincan'da gözaltına alırken evinde de arama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan Muhammed K. hakkında işlem başlatılırken, mağdur kadın koruma altına alındı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Muhammed K., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan saplantılı komşuya ev hapsi verildi. Şahıs konutunda elektronik kelepçe ile takip edilecek.

Ömer ÇETİN