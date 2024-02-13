Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Uzmanı katil Delil Aysal’ın davranışlarıyla ilgili 4 detaya dikkat çekti





2- Katil geçen yıl intihara kalkıştığı için tedavi gördüğünü babasının cezaevinde yattığını ve paradan dolayı kuzeninin kendisine şiddet uyguladığını öne sürüyor. Bir anlık cinnet durumunu öne çıkarmaya çalışıyor.



3- Şiddet psikolojik bir sorundur ancak sadece psikolojik değil;

sosyolojik, ekonomik ve politik bir sorundur. Bildiğimiz gibi toplumda damgalanan bipolar ve şizofreni gibi belli psikotik rahatsızlıklar var. Bu rahatsızlıklardan kaynaklı absürt şiddet olayları yaşanabiliyor. Bu cinayetler, medyada daha fazla yankı uyandırabiliyor.



4- Toplumun birçok yerinde, birçok kademesinde insanın bu tarz şiddet ve tehdit olaylarını gösterdiğini çok iyi biliyoruz. Bunu sağlık sektöründe de fazlasıyla görüyoruz. Konunun sosyopolitik yönünün daha çok incelenmesi gerektiğini düşünüyorum.

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