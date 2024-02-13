Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu geceye damga vurdu!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yarışmada başarılı performans sergileyen yarışmacılardan Simay Doğrusoy, ikinci baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı. Yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu açtırmaya da hak kazandı. 300 bin TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu çıktı. Bu soruya başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki, yarışmaya adeta damga vurdu. ▶️ Milyoner'de sorulan 'Filistin' sorusu yarışmacıyı duygulandırdı!