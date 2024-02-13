Dünyanın en uzun boylu adamı Mardinli Sultan Kösen, 15´inci yılda da unvanını korudu

KAZANÇ KAPISI Kars'ın önemli bir gelir kaynağı olan kaz yetiştiriciliği kırsalda oldukça yaygınlaştı. Köylerde hemen hemen her evde kaz yetiştirilmeye başlandı. Aileler kaz satarak günlük ev ihtiyaçlarını karşıladı. Kilosu bin 500 TL'ye çıktı. Yumurtası da 50 TL'den satılıyor. Avrupa'dan bile talep olduğu vurgulandı. BEDİR ALTUNOK

160 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 160 milyon 573 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 378 bin 699'ar, 4 bilenler 4 bin 918'er, 3 bilenler 343'er, 2 bilenler 36'şar lira alacak.





2 TALİHLİYE 679'AR BİN

10 BİLEN 2 kişi, 679'ar bin lira kazandı. 9 bilenler 11 bin 553'er, 8 bilenler 595'er, 7 bilenler 114'er, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Şanlıurfa'da, kapı açılınca kabini görmeden asansöre binmeye çalışan 23 yaşındaki İsa Altu, 5'inci kattan boşluğa düştü. Yaralanan Aytu, itfaiye ekipleri tarafından kurtularak hastaneye kaldırıldı.

Mehmet YILDIRIM



DENİZDE CESET

Antalya'da Konyaaltı sahilinde dün sabaha karşı deniz üzerinde yarı çıplak 25-30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği araştırılıyor.

Erdoğan ÖZTÜRK

KOCA YÜREKLİ

İlk ve ortaokulu Diyarbakır'da okuduktan sonra ilk müzik eğitimini babası Puşici Yakup'tan alarak düğünlerde darbuka çalmaya başladı. 1976 yılında ise ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Yervant Bostancı, daha sonra ABD'ye gitti. ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yapan Ermeni Udi sanatçısı Yervant Bostancı, bin dolar emekli maaşını istemedi. Bostancı, Diyarbakır Sur ilçesinde bir süre önce onarılan ve ibadete yeniden açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde asgari ücretle çalışmaya başladı. Yervant Bostancı, "Türkiye vatanım, ABD'de yaşadığım sürece özlem vardı. Şimdi Diyarbakır'dayım. Çok daha mutlu ve huzurluyum" dedi.

Hüseyin KAÇAR



ÇİVİLİ ÖNLEM

Sivas'ın Suşehri ve İmranlı ilçelerinde kışın arazide yiyecek bulmakta zorlandıkları için yerleşim yerlerine inen kurtlar, 1'i yavru, 2 Kangal köpeğine saldırdı. Kurtların şehir merkezlerine kadar inmesi, başta Kangal köpeği yetiştiricileri olmak üzere kırsaldaki köpek sahiplerini tedirgin etmeye başladı. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Köpeklere, kurtlara karşı kendilerini savunması için boğazlarına demirden oluşan çivili tasma takılması gerekiyor. Kurtlar bu şekildeki Kangallar'ın boğazlarına yaklaşamayı başaramıyor" dedi.



İNFAZ EDİLMİŞ!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan avcılar, iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet şüphesine dikkat çekti.



KASKLI CANAVAR

İstanbul'da D-100 karayolu Gülsuyu mevkiinde Kadıköy istikametinde eşi ve arka koltuktaki bebeği birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile yol verme nedeniyle tartıştı. Bunun üzerine 34 FHU 520 plakalı motosikletin sürücüsü, bebekli ailenin aracının önünü kesti. Aracı yumruklayan kurye, gözaltına alındı.

BOMBACIYA 3 BİN YIL

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne neden olan Albashır için istenen ceza belli oldu: 7 müebbet, 3 bin yıl hapis.



S.O.S.YAL MEDYA!

Ankara'da Perihan Ö. saplantılı komşusundan tehditler aldı. Sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. "Kapıma dayanıyor. Beni öldüreceğini söylüyor" diye haykırdı. Sapık komşu, yakalandı.

MÜDÜRE ALACAK KURŞUNU

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük, belediyeye ait ekmek fabrikasında çalışan Mikail G. tarafından kurşunlandı. Ağır yaralanan Güdük, hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırganın silahını ateşlemeden önce "Beni dolandırdın. Paramı geri vermedin" diye bağırdığı iddiası ortaya atıldı.



ERGUN ABİYE VEDA

Edebiyatçı ve belgeselci yönüyle de bilinen gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz (80) dün vefat etti. Hiçyılmaz'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Üsküdar Bülbüldere Fevziye Hatun Camii'ndeki törenin ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Gazetecilik hayatına 1960'da başlayan Hiçyılmaz, Akşam, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Günaydın, Fotospor, Tercüman, Güneş, Nokta, Yankı, Hürgün gibi yayınlarda çalıştı.



NATO KAFA

ABD eski Başkanı Donald Trump, tekrar seçilmesi halinde Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik edebileceği uyarısını yaptı. Güney Carolina'da konuşan Trump, başkanken bir NATO ülkesi liderinin "Faturamızı ödeyemezsek ve Rusya bize saldırırsa ne yaparsınız?" sorusuna, "Sizi korumaya gelmeyiz. Hatta Rusya'nın dilediğini yapması için onları teşvik ederim" cevabını verdiğini aktardı.



FETÖ'YE DANIŞTAY ZIRHI

FETÖ'cü oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 450 yargı mensubunun Danıştay 5. Dairesi'nce görevine iade edildiği ortaya çıktı. HSK'nın yaptığı itirazın ise henüz gündeme dahi alınmadığı vurgulandı. Göreve iade edilen isimlerden B.B.'nin, örgütün tepe yönetimindeki Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, B.B.'nin ByLock yazışmalarında adının geçtiği, hakim M.Ç'nin de FETÖ'den işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğu hatırlatıldı.



SOYER KAPIDIŞI!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer geçen hafta apar topar Ankara'ya genel merkeze çağrıldı. Özel'in Soyer'den İzmir adayı Cemil Tugay'a destek vermesini istediği ortaya çıktı. Ayrıca Soyer'e "CHP'nin yurtdışı danışmanlığı" görevini önerdiği anlaşıldı. Kızgın ve üzgün olan Soyer'in 165 vaadinden 155'ini yerine getirdiğini anlattığı vurgulandı. Kendisine teklif edilen görevi kabul etmediğini de sosyal medyadan paylaştı. Ayrıca Tugay'la da kampanya sürecinde bir araya gelip gelmeyeceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.