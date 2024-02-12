İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının İstanbul'daki Özel Florya Hastanesi'nde vefat ettiğini belirterek, "Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı." dedi.

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç , sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Gazetelerde üst düzey yöneticilik de yapan ve fıkra muharriri olarak okuyucularına hitap eden İnanç, kurduğu Çağrı Reklam Ajansında da genel müdür olarak görev yaptı.

Tercüman gazetesinde 1956'da stajyer muhabir olarak çalışmaya başlayan İnanç, "Sabah", "Bugün", "Son Havadis", "Tercüman", "Zaman" ve "Yeni İstanbul" gazetelerinde çalıştı.

Daha sonra ailesiyle İstanbul'a gelen İnanç, liseden sonra Basın Yayın ve Gazetecilik Yüksek Okulunda eğitim gördü.

"ZAMANIN RUHU"NU KOKLAYAN USTA KALEM Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç 'ın vefatı edebiyat ve sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı.





EDEBİYAT VE SİNEMA DÜNYASIYLA İÇ İÇEYDİ

Edebiyat ve sinema dünyasından Kemal Tahir, Tarık Buğra, Metin Erksan, Ayşe Şasa, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz ve Yücel Çakmaklı ile yakın dostlukları bulunan usta kalem, tiyatro ve sinema eserlerine de yönelerek, ilk senaryo çalışmalarında yönetmen Erdoğan Tokatlı'dan destek aldı.

Necip Fazıl Kısakürek ile sık sık görüşen İnanç, Marmara Kıraathanesi'nin de en sıkı müdavimlerinden biri oldu.

Milli Türk Talebe Birliğinde (MTTB) 1977'de düzenlenen "Milli Sinema Açık Oturumu"nu yöneten İnanç, bu toplantıda dönemin sinema ustalarından Halit Refiğ, Salih Diriklik, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Yücel Çakmaklı ve Ayşe Şasa'yı ağırladı.

Üstün İnanç, Ergun Göze'nin kaleme aldığı "Çar Tabancası"nda "Çar" rolünü oynadı. Yalçın Akçay'ın yönettiği, "Şeyh Şamil"i Abdullah Kars'ın temsil ettiği oyun, Anadolu'da turneye çıktı ve yoğun ilgi gördü.

Prologunu İnanç'ın yazdığı, Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı "Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han" eseri, 1967-1969'da Türkiye'nin birçok şehrinde ve ilçesinde 519 kez sahnelendi.