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Sanat dünyasının acı kaybı | Yazar Üstün İnanç 87 yaşında vefat etti

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç 87 yaşında hayatını kaybetti. 87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:44 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:44
Sanat dünyasının acı kaybı | Yazar Üstün İnanç 87 yaşında vefat etti

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İnanç'ın oğlu Ertuğrul İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının İstanbul'daki Özel Florya Hastanesi'nde vefat ettiğini belirterek, "Nur içinde yatsın. Güzel bir hayat yaşadı. Nispeten sıkıntısız bir ölümle aramızdan ayrıldı." dedi.

87 yaşındaki usta edebiyatçı, yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.


"ZAMANIN RUHU"NU KOKLAYAN USTA KALEM
Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç'ın vefatı edebiyat ve sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı.

İstanbul'da 6 Ocak 1937'de dünyaya gelen İnanç, eğitim hayatına babasının görevi dolayısıyla bulunduğu, İzmir'in Kiraz ilçesinde başladı.

Daha sonra ailesiyle İstanbul'a gelen İnanç, liseden sonra Basın Yayın ve Gazetecilik Yüksek Okulunda eğitim gördü.

Usta kalemin ilk yazıları "Yelken", "Durum", "Sanatkar" ve "Büyük Doğu"da okuyucuyla buluştu.

Tercüman gazetesinde 1956'da stajyer muhabir olarak çalışmaya başlayan İnanç, "Sabah", "Bugün", "Son Havadis", "Tercüman", "Zaman" ve "Yeni İstanbul" gazetelerinde çalıştı.

Gazetelerde üst düzey yöneticilik de yapan ve fıkra muharriri olarak okuyucularına hitap eden İnanç, kurduğu Çağrı Reklam Ajansında da genel müdür olarak görev yaptı.


EDEBİYAT VE SİNEMA DÜNYASIYLA İÇ İÇEYDİ
Edebiyat ve sinema dünyasından Kemal Tahir, Tarık Buğra, Metin Erksan, Ayşe Şasa, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz ve Yücel Çakmaklı ile yakın dostlukları bulunan usta kalem, tiyatro ve sinema eserlerine de yönelerek, ilk senaryo çalışmalarında yönetmen Erdoğan Tokatlı'dan destek aldı.

Necip Fazıl Kısakürek ile sık sık görüşen İnanç, Marmara Kıraathanesi'nin de en sıkı müdavimlerinden biri oldu.

Milli Türk Talebe Birliğinde (MTTB) 1977'de düzenlenen "Milli Sinema Açık Oturumu"nu yöneten İnanç, bu toplantıda dönemin sinema ustalarından Halit Refiğ, Salih Diriklik, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Yücel Çakmaklı ve Ayşe Şasa'yı ağırladı.

Üstün İnanç, Ergun Göze'nin kaleme aldığı "Çar Tabancası"nda "Çar" rolünü oynadı. Yalçın Akçay'ın yönettiği, "Şeyh Şamil"i Abdullah Kars'ın temsil ettiği oyun, Anadolu'da turneye çıktı ve yoğun ilgi gördü.

Prologunu İnanç'ın yazdığı, Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı "Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han" eseri, 1967-1969'da Türkiye'nin birçok şehrinde ve ilçesinde 519 kez sahnelendi.



"YALNIZ DEĞİLSİNİZ" KİTABINDAN UYARLANAN FİLM İLGİYLE İZLENDİ
Usta edebiyatçının "Yalnız Değilsiniz" adlı romanından uyarlanan, Mesut Uçakan'ın yönetmenliğini üstlendiği aynı adlı film, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

"Kanayan Yara Bosna" filminin senaryosunu da kaleme alan İnanç, bir dönem TGRT'de dramaturg olarak görev yaptı.

Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi Müdürlüğü de yapan İnanç, "Oyunculuk" ve "Tiyatro Yazarlığı" bölümlerinde hocalık yaptı ve genç tiyatrocular yetiştirdi.

Harun Yöndem'in yönettiği "Zamanın Ruhu" başlıklı aylık kültür sohbetleri, usta edebiyatçının katılımıyla uzun yıllar Tarık Zafer Tunaya ve Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Üstün İnanç ve eşi Meryem İnanç'ın 1976'da Ertuğrul ve 1982'de ise Emre isimli oğulları dünyaya geldi.


FARKLI ALANLARDA PEK ÇOK ÖDÜL ALDI
Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından 29 Şubat 2009'da İstanbul'da bir saygı toplantısı düzenlenen İnanç, 2011 ESKADER Üstün Hizmet Ödülü, 2012 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, 2013 Türkiye Yazarlar Birliği Necip Fazıl Kısakürek Ödülü ve TBMM Kültüre Hizmet Ödülü'nün de aralarında olduğu pek çok ödüle değer görüldü.

Bütün kitapları Mihrabad Yayınları tarafından yayınlanan usta edebiyatçı, son olarak başta Necip Fazıl olmak üzere tanıdığı şairleri, yazarları ve sanatkarları anlattığı hatıralarını kaleme alıyordu.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Üstün İnanç'ın cenazesi, Fatih Camii'nde yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan'daki aile kabristanına defnedilecek.


İnanç'ın eserlerinden bazıları şöyle:

Roman: Yalnız Değilsiniz (1987), İnsanlar Böyledir (1988), Bir Kimlik Lütfen (1994), Yazıklar Çıkmazı (1994), Ayıp Uşakları (1996), Makedonya Gamzesi (2004), Yağmur Kanla Başladı (2014).

Tiyatro eserleri: Sultan Abdülhamid (Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserine prolog), Cancağızım (Ömer Seyfettin'in Hayatı), Alışırsan Hileye Ters Binersin Eşeğe, İbrahim Müteferrika, İhtisap Ağası, Kurt Kapanı, İlk Kurşun, Yalnız Değilsiniz, Bir Gül Koşusu-Fatih (tragedya), Makedonya Gamzesi, Göksultan Abdülhamid Han.

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