SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Otomobil camındaki siyah noktalar muazzam önemli felaketi böyle önlüyormuş

Araba kullanırken dikkatinizi çekmiş olabilir; araba camlarının kenarlarında, genellikle benekli bir tasarıma sahip siyah şeritler bulunur. Bu şeritler, görünüşte sade bir detay gibi görünse de, aslında güvenli sürüş için hayati bir öneme sahiptir. Bu şeritlere teknik dilde "frit" adı verilir ve onların işlevi, birçok sürücü ve araç sahibi tarafından sıklıkla göz ardı edilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 11:25 Güncelleme 12 Şubat 2024, 11:26
Otomobil camındaki siyah noktalar muazzam önemli felaketi böyle önlüyormuş

Araba camlarının kenarlarındaki siyah şeritler, ilk bakışta basit bir tasarım detayı gibi görünse de, aslında araç güvenliği ve konforu için büyük bir öneme sahip. Yapıştırıcının korunması, su sızdırmazlık, optik bozulmanın azaltılması ve estetik görünüm, bu şeritlerin sağladığı birkaç temel yarardır. Dolayısıyla, bu siyah şeritler, modern otomobil tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır ve sürücülerin güvenliğine doğrudan katkıda bulunur.

Frit Nedir ve Ne İşe Yarar?

Frit, araba camlarının kenarlarında bulunan ve yapıştırıcıyı destekleyen siyah şeritlerdir. 1950 ve 1960'lı yıllarda, araç üreticileri camları sabit tutmak için metal çerçeveler kullanırdı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bu estetik olmayan çerçeveler, yapıştırıcı özellikli şeritlerle değiştirildi. Bu değişim, hem mütevazı hem de lüks araçlarda standart hale geldi.

Siyah Şeritlerin Hayati Önemi

Bu siyah şeritler, çocuklar veya araba hakkında yeterli bilgisi olmayan kişiler tarafından gereksiz olarak algılansa da, üreticiler bu şeritlerin önemini biliyor ve onları sökülemeyecek şekilde tasarlıyor. Şeritler, yapıştırıcının cama daha iyi tutunmasını sağlayarak, yapıştırıcının güneşin ultraviyole ışınlarından korunmasına yardımcı olur. Bu koruma, yapıştırıcının erimesini önler ve camın sıkıca yerinde kalmasını sağlar, böylece yağmur suyunun içeri sızmasının önüne geçilir.

Optik Bozulmayı Azaltma

Fritlerin bir diğer önemli işlevi, cam ve şerit arasındaki benekli tasarım sayesinde, camın ısınmasını dengeli bir şekilde dağıtmaktır. Bu, özellikle ön camlarda, sıcaklık farklarından kaynaklanabilecek optik bozulmayı veya merceklenmeyi minimuma indirir. Keskin renk farklarının estetik olmayan görünümünü önlemek için yumuşak geçişler tasarlanmıştır, bu sayede camın görünümü daha estetik hale gelir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet
Türk Telekom
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! 4 leş 3 aylık kanlı plan! Fotoğraflar ele verdi
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen penaltı kararı doğru mu? Spor yorumcuları 2-2’lik beraberliği değerlendirdi
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
SON DAKİKA