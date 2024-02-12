ŞABAN AYI İLK 10 GÜN ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ! Şaban ayı ibadetleri neler? Oruç için nasıl niyet edilir?





2. Gün:

Bir defa:

"Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân."

Ardından 100 defa:

"Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh."





3. Gün:

Bir defa:

"Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân."

Ardından 100 defa:

"Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh."



Bu zikirlerin, Şaban ayının manevi atmosferinden istifade etmek ve ibadetlerin sevabını artırmak için önemli olduğu bilinmelidir.





Şaban Ayının Fazileti



Şaban ayı, müminler için büyük bir fırsattır. Diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabı üç yüz kattan fazladır. Özellikle bu ayda yapılan ibadetler, şeytanın ve nefsin vesveselerine karşı bir kalkan görevi üstlenir. Ayrıca bu ibadetler, gelecekte işlenebilecek günahlar için bir kefaret olabilir.





Şaban ayının ilk günü olan 11 Şubat 2024, müminler için manevi bir başlangıçtır. Bu ayın bereketinden istifade etmek, ibadetlerimizi artırmak ve Allah'ın rahmetine daha fazla ulaşmak için önemlidir.