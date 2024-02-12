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ŞABAN AYI İLK 10 GÜN ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ! Şaban ayı ibadetleri neler? Oruç için nasıl niyet edilir?

Şaban ayı, müminler için İlahi lütuf ve bereketin yeryüzüne indiği mübarek bir zaman dilimidir. Bu ayın değeri ve kıymeti, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz katından fazla olmasıyla öne çıkar.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 10:13 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:13
ŞABAN AYI İLK 10 GÜN ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ! Şaban ayı ibadetleri neler? Oruç için nasıl niyet edilir?

Müslümanlar arasında büyük öneme sahip olan üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, 11 Şubat günü başladı. Bu mübarek ayın içinde yer alan Berat gecesi ise manevi atmosferin yoğunlaştığı ve duaların kabul edildiği özel bir gecedir. Ardından Ramazan ayı gelerek oruç ibadetinin yerine getirileceği mübarek bir ayı karşılayacak.

Şaban Ayının İlk On Gününde Tesbih ve Zikirler

Şaban ayının ilk on günü, mübarek bir zaman dilimidir. Bu günlerde yapılan ibadetlerin ve zikirlerin fazileti çok büyüktür. İşte Şaban ayının ilk on gününde yapılan tesbih ve zikirler:



1. Gün:
Bir defa:
"Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân."
Ardından 100 defa:
"Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh."



2. Gün:
Bir defa:
"Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân."
Ardından 100 defa:
"Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh."



3. Gün:
Bir defa:
"Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân."
Ardından 100 defa:
"Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh."

Bu zikirlerin, Şaban ayının manevi atmosferinden istifade etmek ve ibadetlerin sevabını artırmak için önemli olduğu bilinmelidir.



Şaban Ayının Fazileti

Şaban ayı, müminler için büyük bir fırsattır. Diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabı üç yüz kattan fazladır. Özellikle bu ayda yapılan ibadetler, şeytanın ve nefsin vesveselerine karşı bir kalkan görevi üstlenir. Ayrıca bu ibadetler, gelecekte işlenebilecek günahlar için bir kefaret olabilir.



Şaban ayının ilk günü olan 11 Şubat 2024, müminler için manevi bir başlangıçtır. Bu ayın bereketinden istifade etmek, ibadetlerimizi artırmak ve Allah'ın rahmetine daha fazla ulaşmak için önemlidir.

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