Kocaeli’de otomobilin çarptığı çöp konteyneri 5 kişiyi yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün manevra yaptığı otomobil çöp konteynerine çarptı. Edinilen bilgiye göre, öğretmen Ö.Ö. idaresindeki otomobil, Yeni Mahalle 5114/4 Sokak'ta yola atlayan yayaya çarpmamak için manevra yaptığı sırada çöp konteynerine vurdu.

KONTEYNER 5 KİŞİYİ YARALADI

Savrulan konteyner ise 4'ü öğrenci 5 kişiyi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.