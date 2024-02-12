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Doğanın dev predatörü: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı yutarken görüntülendi!

Meksika'da çekilen ve Youtube'da milyonlarca kez izlenen bir videoda, doğanın en acımasız yüzü gözler önüne serildi. Vahşi doğadaki tüm canlılara korku salan bir çıngıraklı yılan, Varanus cinsine ait bir monitör kertenkelenin öğle yemeği oldu.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:02 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:02
Doğanın dev predatörü: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı yutarken görüntülendi! 1

Bu video, doğanın vahşi ve acımasız gerçekliğini gözler önüne seriyor. Vahşi doğada hayatta kalmak için her canlının avcı veya av olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Doğanın dev predatörü: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı yutarken görüntülendi! 2

Korkunç Avın Adım Adım Görüntüleri:

Hedef Belirlendi: Varanus Obor olarak da bilinen dev kertenkele, öğle yemeği için ideal bir av olan çıngıraklı yılanı seçti. Keskin bakışları ile avını tespit eden kertenkele, sessiz ve dikkatli bir şekilde yaklaşmaya başladı.

Doğanın dev predatörü: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı yutarken görüntülendi! 3

Takip Başladı: Dev kertenkele, avını takip etmeyi sürdürdü. Çalılıkların arasından ve kayaların üzerinden ustalıkla ilerleyen kertenkele, avını gafil avlamak için mükemmel bir pozisyon aldı.

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