Doğanın dev predatörü: Dev kertenkele çıngıraklı yılanı yutarken görüntülendi!

1 Bu video, doğanın vahşi ve acımasız gerçekliğini gözler önüne seriyor. Vahşi doğada hayatta kalmak için her canlının avcı veya av olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

2 Korkunç Avın Adım Adım Görüntüleri: Hedef Belirlendi: Varanus Obor olarak da bilinen dev kertenkele, öğle yemeği için ideal bir av olan çıngıraklı yılanı seçti. Keskin bakışları ile avını tespit eden kertenkele, sessiz ve dikkatli bir şekilde yaklaşmaya başladı.