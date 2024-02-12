HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 22 ile uyarı! Hafta boyu yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
22 İLE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) haftanın ilk günü için 3 turuncu, 19 sarı uyarı geldi.
Balıkesir, Çanakkale ve Muğla turuncu uyarı verilen iller olarak sıralanırken Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Bitlis, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muş, Rize, Şırnak, Trabzon ve Van'a ise sarı uyarı verildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) kıyı kesimlerinde yer yer fırtına(60 - 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.