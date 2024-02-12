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CHP’li belediyede işten çıkarılan engelli kadına hakaret üstüne hakaret: Ne yatağıma ne de işime yakışmazsın

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışırken, geçen yıl tazminatsız olarak işten çıkarılan iki çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel (50) "Haksız yere çıkarıldığımı söylediğim Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir bana, 'bu kiloyla benim yatağıma da işime de yakışmazsın' diye hakaret etti" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:46 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:13
CHP’li belediyede işten çıkarılan engelli kadına hakaret üstüne hakaret: Ne yatağıma ne de işime yakışmazsın

CHP'li Adana Büyükşehir Beledinin, bugüne kadar işten attığı 3 binden fazla işçiden biri de belediyenin çeşitli birimlerinde 9 yıl temizlik görevlisi olarak çalışan, 2 çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel (50) oldu.

İşte çıkarılan 2 çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel İşte çıkarılan 2 çocuk annesi engelli Gönül Adıgüzel



11 ay önce 3 gün işe gelmediği iddiasıyla tutulan tutanakla işine son verilen Gönül Adıgüzel, bu nedenle tazminatını da işsizlik maaşı da alamadı.




Açtığı işe iade davasını da kazanmasına rağmen görevine iade edilmeyen Adıgüzel, "2014'te Ulaşım Daire Başkanlığı'nda işe başladım.

Önce park ve bahçeler daha sonra belediyenin yüzme havuzlarında temizlik görevlisi olarak çalıştım. Bu dönemde geçirdiğim çeşitli rahatsızlıklar sonucu yüzde 60'a yakın engelli raporu verildi.

Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir ÖzdemirUlaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir



YATAĞIMA DA İŞİME DE YAKIŞMAZSIN
Sabah'ta yer alan habere göre; geçen yıl, 29, 30 ve 31 Mart 2023'tearihlerinde mazeretsiz işe gitmediğim yönünde tutanak tutarak, işten çıkarmışlar.
Ama elimde, o tarihlerde çalıştığıma dair benim ve sorumlu müdürün imzası bulunan belge var. Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'e gidip, haksız yere çıkarıldığımı söylediğimde bana, 'bu kiloyla benim yatağıma da işime de yakışmazsın.
Bura da bir sürü filinta var' diyerek hakaret etti. Ardından görevlileri çağırıp, 'bu kadın işe alınmayacak' talimatı vererek, benim binaya girişimi engelletti. Bu konuda da şahidim var.

"KAPIMIZA GELİP OY İSTEMESİN"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KaralarAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2019'da seçimlerinde kazandığı takdirde hiç bir işçinin ekmeğiyle oynamayacağına dair namus ve şeref sözü vermişti.İşe iade davasını kazandıktan sonra başkan Zeydan Karalar'ı arayıp, 'bizi işten çıkartmayacağınıza dair söz vermiştiniz' dedim. Beni tekrar işe alacağını söyledi ama almadı. Eğer namus şeref sözü böyleyse bir daha kapımıza gelip oy istemesin" dedi.

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