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Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Türk astronot Tuva Cihangir evli mi, ailesi kim? Uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye'nin uzay keşif ve araştırma çalışmalarında adını duyuran, Alper Gezeravcı'nın başarılı uzay misyonunun ardından, gözler şimdi Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e çevrildi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, ikinci uzay yolculuğunun tarihini açıkladı. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Türk astronot Tuva Cihangir evli mi, ailesi kim? Uzaya ne zaman gidecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 08:18 Güncelleme 12 Şubat 2024, 08:18
Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Türk astronot Tuva Cihangir evli mi, ailesi kim? Uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki heyecan verici gelişmeler, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan başarılı bir dönüş gerçekleştirmesinin ardından devam ediyor. Şimdi ise Türk astronotların uzaydaki serüvenine dair yeni bir tarih belirlendi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Gezeravcı'nın iniş yolculuğunu değerlendirirken, ikinci Türk astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gönderileceği tarihi kamuoyuyla paylaştı. İşte ikinci Türk astronot hakkında merak edilenler ve uzaya gidiş tarihi...



İKİNCİ TÜRK ASTRONOT UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?

Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.



Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.



Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.



Türkiye'nin insanlı uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD'de devam ediyor.

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