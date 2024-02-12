Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Türk astronot Tuva Cihangir evli mi, ailesi kim? Uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki heyecan verici gelişmeler, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan başarılı bir dönüş gerçekleştirmesinin ardından devam ediyor. Şimdi ise Türk astronotların uzaydaki serüvenine dair yeni bir tarih belirlendi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Gezeravcı'nın iniş yolculuğunu değerlendirirken, ikinci Türk astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gönderileceği tarihi kamuoyuyla paylaştı. İşte ikinci Türk astronot hakkında merak edilenler ve uzaya gidiş tarihi...





İKİNCİ TÜRK ASTRONOT UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?



Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.