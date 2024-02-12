Hakkari’de kar kalınlığı 5 metreyi geçti Antalya’da vatandaşlar denize girdi!

Türkiye Şubat'ta 3 mevsimi birden yaşadı. Doğu Anadolu donarken Batı'da çiçekler açtı, deniz ısındı. Hakkari 'nin Yüksekova İlçesi'nde kar kalınlığı 5 metreye kadar çıktı. Ekipler yolları açmak için adeta kar tünelleri açtı. Kars'ta sıcaklık eksi 22'ye inerken dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı. Muğla Datça'da hava sıcaklığı 20 derece olurken baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı. Antalya'da da sıcaklık 22'leri aştı. Deniz suyu ısınmaya başladı. Vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.





'MEEE'RKET

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde yaşayan market sahibi Altan Memişoğlu (33), marketini bir kuzuya açtı. Memişoğlu, çocukları tarafından 'Merinos' ismi verilen kuzusuna marketinde bakıyor. Memişoğlu, "Sevimli dostumuza 1 ay kadar burada bakacağım. Daha sonra da köyümüze göndereceğim. Sağa sola pisliğini yapmasın diye de altını bezledim. Süt, yumurta ve bebek bisküvisi ile bakıyoruz. Aşılarını da yaptırdık" diye konuştu.

KÜÇÜKLERİN BÜYÜK HAYALLERİ

Kidzania İstanbul ve FutureBright, çocukların dünyasını anlamak ve geleceğe yönelik adımlar atmak için önemli bir iş birliğine imza attı. Miniklerin hayal güçleri, meslek tercihleri ve dünyaya bakış açıları derinlemesine ele alındı. Araştırmanın çarpıcı sonuçları geçtiğimiz Cuma günü açıklandı. Buna göre; çocuklar en çok doktor ve öğretmen olmak istiyor. Evcil hayvanı olanlar daha çok hayal kuruyor ve yüzde 60'ı hayallerini annesiyle kuruyor. Metropolde yaşayanların yüzde 18'i bilim insanı olmak istiyor.

TÜRK KADINLARI BİLİMDE AVRUPA'YI SOLLADI

11 şubat, yani dün "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü"ydü. Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan bu günde Türkiye'de kadınların akademideki oranları göğsümüzü kabarttı. Kadın akademisyen oranı Avrupa ve OECD ülkelerinin ortalamasının üstüne çıktı. Türkiye'deki üniversitelerde toplam 181 bin 498 öğretim elemanı bulunuyor. Bunlardan 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadın. Buna göre kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46,4'e yükselmiş oldu. (CEYDA KARAASLAN)