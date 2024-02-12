Hakkari’de kar kalınlığı 5 metreyi geçti Antalya’da vatandaşlar denize girdi!

39 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 38 milyon 899 bin 233 lira devretti. 5 bilenler 85 bin 145 lira, 4 bilenler bin 850 lira, 3 bilenler 98 lira, 2 bilenler ise 10 lira 70 kuruş alacak.
1 KiŞiYE 1.2 MiLYON
5+1 bilen 1 kişi, 1 milyon 229 bin 488 lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 588 lira, 4+1 bilenler 828 lira, 4 bilenler 86 lira, 3+1 bilenler 55 lira, 3 bilenler 16 lira, 2+1 bilenler 22 lira, 1+1 bilenler 11 lira, 0+1 bilenler ise 11 lira alacak.
KESERE MÜEBBETÇALDI DOĞUM YAPTI
Denizli'de Kamerun uyruklu B.N.L. bir markete girdi. Hırsızlık yaptı. Dolaptan aldığı içkileri çantasına koyup çaldı, kaçtı. Market sahibi kamera görüntülerinde hırsızlığı görünce güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. B.N.L, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin, doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı. Hastanenin doğumhane servisine alınan B.N.L, burada kız çocuk dünyaya getirdi. JASAT ekipleri, anneye bebek takımı hediye etti.
KESERE MÜEBBET
Kayseri'de Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldi. Bu sırada eşi Hasibe'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Yapılan incelemede keserle öldürüldüğü anlaşıldı. Olayı araştıran ekipler katilin ailenin komşusu olan İsmail Kocatürk olduğunu belirledi. Gözaltına alınan cani adam "Bin 500 TL borcu vardı. Vermeyince öldürdüm" dedi. Hakkında ağırlaştırılmış hapis istemiyle dava açıldı.
İMRAN ZAFERİ
Pakistan'da seçimleri tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada tamamladı. Başbakan Şerif'in partisi ise 2. sırada yer aldı. Ulusal Meclis'te eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri 101, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise 75 sandalye kazandı.
'SAVAŞ' ÇIKACAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'daki protestoların hedefi olan Lütfü Savaş'la ilgili, "Anketlere göre karar vereceklerini" söyledi. "Evet Lütfü beye de sitem cümlelerini duyduk. Milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklerle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz" sözlerini kaydetti. Son yapılan anketlerde "Savaş'a oy veririm" diyenlerin oranı, sadece yüzde 30'da kaldı. Yüzde 45.6'sı karşı çıktı. CHP'de bugün yapılacak olan PM'de, bu konunun da ele alınacağı anlaşıldı.
ZAMANSIZ GİTTİ PİLİMİZ BİTTİ
İstanbul Taşkışla Caddesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala, 'Eski Sevgili Pazarı' açıldı. 'Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al' konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satmaya başladı. Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar yazıldı. O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine iliştirilen "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi mesajlar dikkatlerden kaçmadı. Pazarın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar ziyarete açık olacağı açıklandı.
EL ELE ÖLÜME
Hollanda eski Başbakanı Dries van Agt (93), eşi Eugenie van Agt (93) ötanazi istedi. Hastane yetkilileri, çiftin bu isteğini 5 Şubat'ta yerine getirdi. Ölüme karısıyla birlikte giden Agt, 1977 ila 1982 yılları arasında ülkede başbakanlık görevini yaparken 70 yıllık evliydi. Son zamanda Hollanda'da hayatına birlikte son vermeyi tercih eden çiftlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi. Ülkede 2002'den bu yana katlanılmaz acılar, kurtuluş umudunun tükenmesi ve uzun zamandır süren bağımsız ölüm isteği gibi nedenlerle ötanazi yasal hale getirildi. Ülkede 2020'de ötanaziye başvuran çift sayısı 26'yken 2021'de 32'ye, 2022'de 58'e yükseldi.
TUBA'DAN SİNYAL YOK
Muğla Ortaca İztuzu Plajı'nda Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi yetkilileri, uydudan takip edilen 60 deniz kaplumbağasından Tuba'nın da bulunduğu 56'sından sinyal alamadıklarını bildirildi. Şu anda sadece "Güzel İzmir', "Landinoh', "Alice" ve "Talay'ın uydudan takip edilebildiği kaydedildi.
YÜZÜNÜ OKULA ÇEVİRDİ
Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatı gerçekleştirilen Uğur Acar, yeniden hayata bağlandı. 2022'de liseden diplomasını alan Acar, Akdeniz Üniversitesi'nde kadrolu olarak çalışmaya başladı. Acar, şimdi de sağlık alanında bir bölüm okumak için üniversite sınavlarına hazırlandığını açıkladı.
TESELLİ TEŞEKKÜRÜ
İngiltere Kralı 3. Charles, prostat kanser teşhisi konulmasından sonra ilk sözlerini söyledi. Charles, "Kansere yakalanana destek ve güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bunun dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına ışık tutması, benim için moral vericiydi" dedi.
F'ANA'MEN
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ile eşi Tayyar Öz, kara para aklamakla suçlandı. Ama onlar umursamadı.
4'üncü çocuğuna hamile olan genç kadın, kocasıyla cinsiyet öğrenme partisi yaptı. Sosyal medyadan yayınladı.
CAN KARDEŞ
İzmir'de Perihan Karabacak lösemiye yakalandı. Kendisini ziyaret eden kardeşi Seyhan ilik için kan bağışı yaptı.
Milyonda bir mucize yaşandı. Dokuları yüzde yüz uyumlu çıktı. Abla Karabacak, kardeşi sayesinde hastalığı atlattı.