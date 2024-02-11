ŞABAN AYI MESAJLARI 2024! Resimli, dualı, ayetli, hadisli, kısa uzun Üç Aylar Şaban Ayı kutlama mesajları...

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun...
Allah'ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.
Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.
Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.
Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Şaban ayınız kutlu olsun.
Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim.
ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü
Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü
Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11. günü ile 20. günü arası her gün günde: 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
21. günü ile 30. günü arası her gün günde: 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde: 100 defa "Ya Latîf"
Şaban ayının ikinci 10 gününde: 100 defa "Ya Azîz"
Şaban ayının üçüncü 10 gününde: 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.