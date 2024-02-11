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ŞABAN AYI MESAJLARI 2024! Resimli, dualı, ayetli, hadisli, kısa uzun Üç Aylar Şaban Ayı kutlama mesajları...

Şaban ayı mesajları hakkında aramalar hız kazandı. Mübarek üç ayların içerisindeki ikinci ay ve aynı zamanda Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayı 11 Şubat itibariyle başladı. Oruç tutmanın farz kılındığı ve Hz. Muhammed'in "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." sözleriyle önemini ifade ettiği Şaban ayında sevdiklerine güzel mesajlar göndermek isteyenler için Şaban ayı mesajlarını derledik. İşte dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, yeni, güzel, kısa, uzun Üç Aylar Şaban Ayı kutlama mesajları...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 08:53 Güncelleme 11 Şubat 2024, 08:53
ŞABAN AYI MESAJLARI 2024! Resimli, dualı, ayetli, hadisli, kısa uzun Üç Aylar Şaban Ayı kutlama mesajları...

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban Ayı 11 Şubat 2024 itibariyle başladı. İslam alemi için önemli aylar olan üç aylar Recep ayı ile başlayıp Ramazan ayı ile sona erecek. Recep ayını geride bırakırken, Şaban ayı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sevdiklerine Şaban ayı mesajları, sözleri yazmak isteyenler, dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, yeni, güzel, kısa, uzun Üç Aylar Şaban Ayı kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte resimli, en anlamlı, güzel Şaban ayı mesajları...

ŞABAN AYI MESAJLARI SÖZLERİ

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun.

Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim...

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah'ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun...

Allah'ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Şaban ayınız kutlu olsun.

Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde: 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde: 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde: 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde: 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde: 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

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