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Mısır, sahil kasabası turistik Ras El-Hekma'yı 22 milyar dolara BAE'ye devretti

Mısır, içinde bulunduğu döviz krizini aşmak için sahil kasabası Ras El-Hekma'yı 22 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Mısır, sahil kasabası turistik Ras El-Hekma’yı 22 milyar dolara BAE’ye devretti

Mısır, içinde bulunduğu döviz krizini aşmak için sahil kasabası Ras El-Hekma'yı 22 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattı. Başkent Kahire'nin yaklaşık 350 km. batısında, Akdeniz'in kıyısındaki kasaba için önerilen "geliştirme projesi"nin kapsamı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır Serbest Bölgeler Yönetimi Genel Müdürü Hüssam Heiba, Ras el-Hikma'yı geliştirme projesinin 22 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiğini anlattı. Daha önce de Abu Dabi'nin, Mısır'ın kuzey kıyısındaki arazileri almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

USLU 'DRONE'
İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu toplamda 27 şüpheli tutuklandı. Hapse atılanlar arasında emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu da anlaşıldı. Ocakçı ve eşi geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı.



BUZULLARA BİLİM SEFERİ
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ekibi, Horseshoe Adası'na ulaştı. Toplam 24 Türk bilim insanının, yer bilimleri, fiziki bilimler ve yaşam bilimleri gibi farklı ana alanda 22 proje çalışması yapacağı açıklandı.



'ESKİMO'YEN MESLEK
Kars'ın Susuz ilçesinde yüzeyi tamamen donan 2 bin 300 rakımdaki gölde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası 30 santimetreyi aştı. İlçede besicilik yapan Nurhak Yazar da 30 yıldır kış mevsiminde "Eskimo usulü" balıkçılık yaparak geçimini sağladı.

YÜZDE YÜZ İKİZ GİBİ
ABD senato üyesi Chris Coons ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz Washington DC'de bir araya geldi. Benzerliklerini fark eden ikili daha sonra birlikte bir fotoğraf çekti ve sosyal medya hesaplarından servis etti. ABD'li senatör Coons paylaşımının altına Almanca "Wer ist wer?" yani "Kim kimdir?" notunu düşerek takipçilerinden tahminde bulunmalarını istedi. Fotoğrafta ikilinin neredeyse aynı yüz hatlarına, saçlara ve gülümseye sahip olması dikkat çekti. Her iki siyasetçinin de 60'lı yaşlarda ve 1.70' boyunda olduğu bildirildi.



GÜNSELE TAM NOT
KKTC'nın yerli otomobili GÜNSEL'i, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop test etti. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda kararlı adımlar atılıyor. Bu çalışmaların KKTC'de de yürütülüyor olması büyük bir mutluluk" dedi. Tamamen elektrikli aracı üreten fabrikanın sahibi Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Aracımız dünya otomotiv endüstrisinde, KKTC ve Türkiye'mizi temsil eden bir Türk markası olarak büyük bir potansiyele sahip" sözlerini kaydetti.



BİDEN YAHU
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceği açıklandı. Joe Biden'ın imzaladığı başkanlık kararnamesine göre bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edileceği vurgulandı. İsrail gibi aktif çatışma içindeki ülkeler içinse bu sürenin 45 gün olduğu hatırlatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu kararnameye kızdığı iddiası ortaya atıldı.


158 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+JOKER bilen çıkmayınca 157 milyon 804 bin 512 lira devretti. 5 bilenler 791 bin 687 lira, 4 bilenler 6 bin 233 lira, 3 bilenler 388 lira, 2 bilenler ise 37 lira alacak.

'CHP'ELEŞME!
İzmir'den aday yapılmayan Tunç Soyer, Ankara'ya koştu. Kılıçdaroğlu ile buluştu! Bunu duyan Özgür Özel, davette bulundu. Soyer ise partisini topa tuttu: Birlikte çalışmak istediler, reddettim!

Öte yandan Hatay'da "Lütfü Savaş'a oy verir misiniz" diye soruldu. Cevaplar, yüzde 45.6 "Hayır", yüzde 30 "Evet" oldu! "Savaş'ı halk istiyor" masalının, gerçek olmadığı ortaya konuldu...

DÜNYAYA DİZ ÇÖKERİM
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Demirtaş ailesinin çocukları 13 aylık Yağız Batu'ya henüz 9 günlükken SMA TİP 1 teşhisi konuldu. Minik Yağız'ın yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onayla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın bitmesine 20 gül kaldı ancak tedavi parasının henüz yüzde 46'sı toplanabildi.

SESİMİZİ DUYUN
Anne Zeynep Demirtaş, "Çocuğumu gözümden sakınıp bir odanın içinde büyütüyorum. Yoruldum, tükendim. Gücüm yetmiyor artık. Nasıl yapabilirim tek başıma. Evladım yaşasın diye tüm dünyaya diz çökerim ben. Yavrumu yaşatın ne olur. Hayattaki son isteğim yavrumun yaşaması. Umudumuzu kesmek istemiyoruz ama gerçekten artık uyku yok, korku çok fazla. Sesimizi duyun" dedi.
Tolga YANIK

CEZAYI YEDİ!
Rusya vatandaşı Gülcihan Kritchkaia, Ataköy 9. Kısım'da Mehmet Cengiz Bilik'in evinde kiracı olarak oturuyordu. Kiraya yüzde 300 zam istedi. Bilik, 2 Temmuz 2022 günü eve zorla girdi. Gülcihan Kritchkaia'ya hakaretler yağdırdıktan sonra çatalla yaralayan ve evdeki misafir Nadir Övünç'e saldırdı.

HEMEN DAVA AÇTI
Yetmedi, Nizam Şimşek ve Serdar Ok adlı iki bodyguardla anlaştı, kiracısının çıkartılması halinde 20 bin dolar vereceğini söyledi. Kritchkaia dava açtı. 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada Bilek'e 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. İki bodyguard Nizam Şimşek ve Serdar Ok ise tehdit suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası aldı.

UÇAĞI DÜŞÜRDÜLER
Uçakta, CERN'de çalışan Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerin de bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sultansoy, "Prof. Dr. Engin Arık bir bilim şehididir. Yüzde 99 olasılıkla uçak düşürüldü. Engin Hanım kendisini Türkiye'nin kalkınmasına feda eden bir bilim insanımızdı. O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Bu tür projeler Japonya'nın kalkınmasında kritik rol oynamıştı" diye konuştu. Prof. Dr. Sultansoy, şöyle konuştu: İrtifa ile oynama vardı. 2- 3 saat içinde bir oynama var ve uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler gelmiş. Yani 500 metre fark var. Bu da dağa vurmak için yeterli.

KOMŞU'DA ÖZEL İSYAN
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için yeniden sokağa indi. Öğrenciler, "Özel üniversiteleri kuramayacaksınız, tüm üniversiteler kamu olarak kalacak" sloganı attı.

EVEREST'TE TARİHİ KARAR
Nepalli yetkililer, beklenen kararı aldı. Everest Dağı'na tırmananların artık kendi dışkılarını temizlemek ve bertaraf edilmek üzere ana kampa geri getirmek zorunda kalacakları açıklandı. Dağcılar bu durumun kendilerini zorlayacağını söyledi.

KUL KEDİSİ!
Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından Taylor Swift'in kedisi "Olivia Benson" servetiyle dudak uçuklattı. Şanslı hayvanın tam 97 milyon doları olduğu açıklandı.

ŞİZOFRENİ
ABD'deki Indiana Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, şizofreni aşısı geliştirdi. Halüsinasyonların gelişinin önceden tespit edilip önlenebildiği belirtildi.

VAHŞETE GEBE!
Hatay İskenderun'da 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat (2), 9 gün önce bir anda kayıplara karıştı. Aileden haber alamayan yakınları, kayıp ihbarı yaptı. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çalışma başlattı.

5 gün boyunca iz sürerek Bekbele Bitişik Yaylası'nd toprağa gömülmüş haldeki anne ile 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Tüfekle öldürüldüğü belirlenen ailenin cesetleri, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Katilin eski köy koruyucusu T.K (42) olduğu ortaya çıktı. Hamile kadınla ilişki yaşadığını söyleyen cani, tutuklandı.

ANNE KIZA VEDA!
Eskişehir Odunpazarı'nda Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen M.K. (38) idaresindeki su kamyonuna çarptı.

Karel, kızı Yağmur Karel ile kamyon şoförü M.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve kız, kurtarılamadı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için başsağlığı mesajı yayımladı. Anne kız, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

ÇEK VURGUNU
İstanbul'da 188 adet çeke komisyon karşılığında ödeme yapılmasını sağlayarak bir faktoring firmasını 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğratan şebekeye 24 ilde operasyon yapıldı. 44 şüpheli yakalandı. Mağdur şirketin olayın ardından istifa eden eski çalışanları da gözaltına alındı. 25 şebeke üyesi tutuklandı.
Emir SOMER

VATMAN SERBEST
İstanbul Kadıköy'nde İlgün Kölege (64), Bahariye Caddesi'ndeki tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi. Tramvayın çarpması sonucunda yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan tramvay sürücüsü K.T. İse taksirle öldürme suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yunus Emre KAVAK

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