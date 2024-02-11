Mısır, sahil kasabası turistik Ras El-Hekma’yı 22 milyar dolara BAE’ye devretti

'CHP'ELEŞME!

İzmir'den aday yapılmayan Tunç Soyer, Ankara'ya koştu. Kılıçdaroğlu ile buluştu! Bunu duyan Özgür Özel, davette bulundu. Soyer ise partisini topa tuttu: Birlikte çalışmak istediler, reddettim!



Öte yandan Hatay'da "Lütfü Savaş'a oy verir misiniz" diye soruldu. Cevaplar, yüzde 45.6 "Hayır", yüzde 30 "Evet" oldu! "Savaş'ı halk istiyor" masalının, gerçek olmadığı ortaya konuldu...

DÜNYAYA DİZ ÇÖKERİM

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Demirtaş ailesinin çocukları 13 aylık Yağız Batu'ya henüz 9 günlükken SMA TİP 1 teşhisi konuldu. Minik Yağız'ın yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onayla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın bitmesine 20 gül kaldı ancak tedavi parasının henüz yüzde 46'sı toplanabildi.



SESİMİZİ DUYUN

Anne Zeynep Demirtaş, "Çocuğumu gözümden sakınıp bir odanın içinde büyütüyorum. Yoruldum, tükendim. Gücüm yetmiyor artık. Nasıl yapabilirim tek başıma. Evladım yaşasın diye tüm dünyaya diz çökerim ben. Yavrumu yaşatın ne olur. Hayattaki son isteğim yavrumun yaşaması. Umudumuzu kesmek istemiyoruz ama gerçekten artık uyku yok, korku çok fazla. Sesimizi duyun" dedi.

Tolga YANIK



CEZAYI YEDİ!

Rusya vatandaşı Gülcihan Kritchkaia, Ataköy 9. Kısım'da Mehmet Cengiz Bilik'in evinde kiracı olarak oturuyordu. Kiraya yüzde 300 zam istedi. Bilik, 2 Temmuz 2022 günü eve zorla girdi. Gülcihan Kritchkaia'ya hakaretler yağdırdıktan sonra çatalla yaralayan ve evdeki misafir Nadir Övünç'e saldırdı.



HEMEN DAVA AÇTI

Yetmedi, Nizam Şimşek ve Serdar Ok adlı iki bodyguardla anlaştı, kiracısının çıkartılması halinde 20 bin dolar vereceğini söyledi. Kritchkaia dava açtı. 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada Bilek'e 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. İki bodyguard Nizam Şimşek ve Serdar Ok ise tehdit suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası aldı.



UÇAĞI DÜŞÜRDÜLER

Uçakta, CERN'de çalışan Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerin de bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sultansoy, "Prof. Dr. Engin Arık bir bilim şehididir. Yüzde 99 olasılıkla uçak düşürüldü. Engin Hanım kendisini Türkiye'nin kalkınmasına feda eden bir bilim insanımızdı. O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Bu tür projeler Japonya'nın kalkınmasında kritik rol oynamıştı" diye konuştu. Prof. Dr. Sultansoy, şöyle konuştu: İrtifa ile oynama vardı. 2- 3 saat içinde bir oynama var ve uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler gelmiş. Yani 500 metre fark var. Bu da dağa vurmak için yeterli.



KOMŞU'DA ÖZEL İSYAN

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için yeniden sokağa indi. Öğrenciler, "Özel üniversiteleri kuramayacaksınız, tüm üniversiteler kamu olarak kalacak" sloganı attı.



EVEREST'TE TARİHİ KARAR

Nepalli yetkililer, beklenen kararı aldı. Everest Dağı'na tırmananların artık kendi dışkılarını temizlemek ve bertaraf edilmek üzere ana kampa geri getirmek zorunda kalacakları açıklandı. Dağcılar bu durumun kendilerini zorlayacağını söyledi.



KUL KEDİSİ!

Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından Taylor Swift'in kedisi "Olivia Benson" servetiyle dudak uçuklattı. Şanslı hayvanın tam 97 milyon doları olduğu açıklandı.

ŞİZOFRENİ

ABD'deki Indiana Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, şizofreni aşısı geliştirdi. Halüsinasyonların gelişinin önceden tespit edilip önlenebildiği belirtildi.

VAHŞETE GEBE!

Hatay İskenderun'da 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat (2), 9 gün önce bir anda kayıplara karıştı. Aileden haber alamayan yakınları, kayıp ihbarı yaptı. İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çalışma başlattı.

5 gün boyunca iz sürerek Bekbele Bitişik Yaylası'nd toprağa gömülmüş haldeki anne ile 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Tüfekle öldürüldüğü belirlenen ailenin cesetleri, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Katilin eski köy koruyucusu T.K (42) olduğu ortaya çıktı. Hamile kadınla ilişki yaşadığını söyleyen cani, tutuklandı.



ANNE KIZA VEDA!

Eskişehir Odunpazarı'nda Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen M.K. (38) idaresindeki su kamyonuna çarptı.

Karel, kızı Yağmur Karel ile kamyon şoförü M.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve kız, kurtarılamadı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel için başsağlığı mesajı yayımladı. Anne kız, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.



ÇEK VURGUNU

İstanbul'da 188 adet çeke komisyon karşılığında ödeme yapılmasını sağlayarak bir faktoring firmasını 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğratan şebekeye 24 ilde operasyon yapıldı. 44 şüpheli yakalandı. Mağdur şirketin olayın ardından istifa eden eski çalışanları da gözaltına alındı. 25 şebeke üyesi tutuklandı.

Emir SOMER



VATMAN SERBEST

İstanbul Kadıköy'nde İlgün Kölege (64), Bahariye Caddesi'ndeki tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi. Tramvayın çarpması sonucunda yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan tramvay sürücüsü K.T. İse taksirle öldürme suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK