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Kirli plan çöktü: İstanbul Adliyesi'deki saldırı girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı

Çağlayan Adliyesi’ndeki polis noktasına düzenlenen saldırı girişiminde Pınar Birkoç ve Emrah Yayla adlı teröristler, etkisiz hale getirilmişti. İki teröristin evlerinde ele geçirilen belgelere göre, hapisteki bazı teröristlerin bırakılmaması halinde canlı yayında infazlar gerçekleştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Deniz Yusufoğlu Deniz Yusufoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Kirli plan çöktü: İstanbul Adliyesi’deki saldırı girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı

Terör örgütü DHKP/C teröristleri Emrah Yayla ile Pınar Birkoç'un İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına düzenlediği terör saldırısına ilişkin 6'sı terör propagandası suçundan olmak üzere 54 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Saldırıdan 3 ay önce sınırda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden İstanbul Adalet Sarayı'na ait fotoğraf, güzergah ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği öğrenilirken eylemi gerçekleştiren teröristlerin üzerinde ele geçirilen kağıtlarda bazı gazeteci ve milletvekillerinin listesinin olduğu öğrenildi.

Saldırganların, hüküm giymiş 2 teröristin serbest bırakılması için adliye kamu görevlilerini rehin almayı planladığı, terörist Pınar Birkoç'un olay günü görülecek duruşmasında özellikle savunma yapmak için dilekçe verdiği soruşturma dosyasında yer aldı.

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