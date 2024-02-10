Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa bakın hangi besini önermiş! 157 yıllık yaşamını bu besine borçlu!

Bitlisli Zaro Ağa, tarihin derinliklerinde gizemli bir figür olarak yer alıyor. Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olarak dünyaya gelen Zaro Ağa, yıllara meydan okuyarak tam 157 yıl boyunca yaşadı. Zaro Ağa ise uzun yaşamını bakın hangi besine bağlamış! İşte detaylar...
Bitlisli 18 çocuk babası Zaro Ağa, dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran uzun ömürlü isimlerden biri olarak biliniyor.
Tam 10 Osmanlı padişahı, 6 önemli savaş ve bir cumhurbaşkanı dönemini gözlemlemiş olan Zaro Ağa'nın yaşamı, 157 yıl boyunca pek çok tarihi olaya tanıklık etmişti. Ancak uzun yaşamının sırrı, dönemindeki sağlıklı beslenme alışkanlıklarında yatıyordu.