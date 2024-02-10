Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa bakın hangi besini önermiş! 157 yıllık yaşamını bu besine borçlu!

Zaro Ağa'nın uzun yaşamının sırrını açıkladığı röportajında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı: ev yapımı yoğurt.

Her gün düzenli olarak evde hazırlanan yoğurdu tüketen Zaro Ağa, Bitlis yöresinin doğal ürünlerine olan güveniyle bu besini tercih ediyordu.

O dönemde hazır ve işlenmiş gıdaların bulunmadığı bir zamanda yaşayan Zaro Ağa'nın sağlıklı beslenme tercihi, onun uzun yaşamının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.