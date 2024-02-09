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Gerçekte pavyonlar tozpembe değil! "Dilber" etkisi: Dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!

"İnci Taneleri" dizisiyle gündeme gelen "pavyonların" tozpembe gösterilmesi tepki çekiyor. Dizideki "Dilber" karakterinin sosyal medyada yarattığı etki sonucunda övülen bu batakhanelere ilişkin Sabah yazarı Mevlüt Tezel'den çarpıcı örneklerle eleştiri geldi. Tezel Sakarya'daki bir pavyonda dansözlük yapan kadının öldürülmesini hatırlatarak kadınların ve müşterilerin istismar edildiğine dikkat çekti. Tezel, "15 yaşında, 16 yaşında evden kaçan kızlara şahit oldum, size gösterildiği gibi bir hayat, Dilber dansı yok. Kıyafetlerini övenler var, Dilber dansı kurslarını açanlar var, hiç utanmıyor musunuz kardeşim siz ya! Bu dansı çekenlerin yatacak yeri yok." dedi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 09:45 Güncelleme 09 Şubat 2024, 10:08
Gerçekte pavyonlar tozpembe değil! Dilber etkisi: Dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!

"İnci Taneleri" dizisiyle gündeme gelen "pavyonlar" sosyal medyanın etkisiyle tozpembe gösteriliyor.

Kadınların istismar edildiği bu batakhanelerin övülmesi tepki çekiyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel son dönemde pavyonlardan yaşanan suçlara ilişkin bir analiz yaparak duruma tepki gösterdi.

ʺİnci Taneleriʺ dizisi Dilberʺİnci Taneleriʺ dizisi Dilber

Tezel'in yazısı şu şekilde:

'İnci Taneleri' dizisinin etkisiyle pavyon kültürünün yüceltildiğini, yapılan pavyon güzellemelerinin bu batakhaneleri tozpembe gösterdiğini yazmıştım.
"Dizinin başarısını çekemiyorlar" diyenler oldu.

İsterse Emmy Ödülü alsın.
Benim itirazım dizinin etkisiyle sosyal medyada pavyonların eğlenceli, güzel mekânlar olduğuna dair oluşan pozitif algı içindi.

"DİLBER"LE POZİTİF ALGI OLUŞTURULDU
Rutin haberleri takip edenlerin bile pavyonların müşterilerin dolandırıldığı, kadınların sömürüldüğü ve fuhşun legalize edildiği yerler olduğunu bilir.
Sosyal medya öyle bir yer ki, bir dizi tutsun diye yapılan PR çalışmaları, fenomenlerin abartılı yorumları ve 'Dilber dansı', 'Dilber kıyafeti' gibi magazin haberlerinin de etkisiyle pavyonlara dair olumlu pozitif bir algı oluştu.

Umarım dizi çekenler pavyonların gerçekte nasıl yerler olduğunu da gösterirler.

Pavyon güzellemelerinin negatif etki yaratma ihtimalinden de bahsetmiştim.

PAVYONLARDA NELER OLUYOR
Endişelerim yersiz değilmiş. İşte son birkaç haftada pavyonların konu olduğu haberlerden bazıları:

Kocaeli-Kartepe'de faaliyet gösteren İmorday isimli payvonda büyük bir kavga çıktı. Silah ve sopaların konuştuğu kavga neticesinde 4 kişi yaralandı.

İstanbul-Sarıyer'de bir pavyonda silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile kavga edenler arasında silahlı çatışma çıktı. İkisi polis 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Ümit D. (40), işi bırakmasını istediği ama buna olumsuz yanıt aldığı pavyonda dansözlük yapan sevgilisi Sevda Timur'u (30) tabancayla vurarak öldürdü!

PAVYONLARA YÜZDE 100 ZAM
'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber karakterinin sosyal medyada yarattığı etki sonucunda pavyonlara yüzde 100 zam yapıldı. Birkaç ay önce İzmir'deki bir pavyonda, müşterinin ödediği 284 bin TL'lik faturayı anımsayanlar "Artışla birlikte fiyat 1 milyon olmuştur" dediler.

Bunlar haber olan vakalar.

Bir de haber olmayan büyük acılar var! Onlardan birini de alttaki yazıda okuyabilirsiniz.

GERÇEKTE PAVYONLAR...
'Popstar Mehtap' olarak hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, eskiden pavyonlarda çalıştığı günlerde yaşadığı olaylardan yola çıkarak çarpıcı bir 'Dilber' eleştirisi yapmıştı.
İlk yazıda bahsettiğim haberlerden sonra o yorumu hatırlamakta fayda var:
"Size anlatılanlar gibi bir hayat filan yok oralarda, ailenizden olursunuz, işinizden, hayatınızdan canınızdan olursunuz.

Popstar Mehtap YılmazPopstar Mehtap Yılmaz

Siz kadın bedeninden sermaye yapmaya çalışıyorsunuz!
15 yaşında, 16 yaşında evden kaçan kızlara şahit oldum, size gösterildiği gibi bir hayat, Dilber dansı yok.
Kıyafetlerini övenler var, Dilber dansı kurslarını açanlar var, hiç utanmıyor musunuz kardeşim siz ya! Bu dansı çekenlerin yatacak yeri yok.
Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz. Orada çalışan kızların kimisi okuyor, ailesi yok!


Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler, o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da bizi kurtarın diye yalvaracaklar!''

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