İzmir'de elektrikli scooter faciası: Soykan Sönmez öldü! Babası isyan etti: "Başka canlar ölmesin"

Soykan Sönmez yaşamını yitirdi, ağabeyinin tedavisi ise devam ederken acılı baba Gökhan Sönmez isyan etti: Bu tedbirsizlikler nice canların ölümüne neden olacak. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. İki oğlum da aynı scooter üzerindeyken kaza meydana gelmiş.

Sürücü 120-130 km hızla çarpmış. Darbe o kadar güçlü ki çocukların ayağındaki ayakkabılar bile çıkmış. 20 yaşındaki sürücünün stajyer ehliyeti varmış. Oğullarıma scootera binmeyin dedim, defalarca. Ama 10 dakikalık yol diye scooter kullanmışlar. Ya scooterlar kaldırılsın, ya da ehliyet, belli yaş, kask zorunluluğu getirilsin!