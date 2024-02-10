İzmir'de elektrikli scooter faciası: Soykan Sönmez öldü! Babası isyan etti: "Başka canlar ölmesin"

4 Ocak saat 00.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez (16) ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği scootera Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yakınında M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil 120-130 kilometre hızla çarptı.
Soykan Sönmez yaşamını yitirdi, ağabeyinin tedavisi ise devam ederken acılı baba Gökhan Sönmez isyan etti: Bu tedbirsizlikler nice canların ölümüne neden olacak. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. İki oğlum da aynı scooter üzerindeyken kaza meydana gelmiş.
Sürücü 120-130 km hızla çarpmış. Darbe o kadar güçlü ki çocukların ayağındaki ayakkabılar bile çıkmış. 20 yaşındaki sürücünün stajyer ehliyeti varmış. Oğullarıma scootera binmeyin dedim, defalarca. Ama 10 dakikalık yol diye scooter kullanmışlar. Ya scooterlar kaldırılsın, ya da ehliyet, belli yaş, kask zorunluluğu getirilsin!