Eşi ile oğlunu depremde kaybeden Rabia Tatar hayatta kalan diğer oğlu ile yeniden ayağa kalktı

İLKOKULA BAŞLADI

Eskisi gibi yürümeyi çok isteyen Emin Derda'ya protez bacak takıldı. Bir süre fizik tedavi alan küçük Emin Derda, artık yürüyüp, koşabiliyor. Rabia, oğlunu da alıp yeniden Hatay'a döndü.

Anne Rabia Tatar, Emin Derda'nın ilkokul birinci sınıfa başladığını belirtti. Anne-oğul birbirlerine destek olduklarını ifade eden Rabia Tatar, şunları söyledi: İkimiz de bir şekilde hayata tutunduk. Oğlum psikolojik destek aldı ve şimdi daha iyi. Protez bacağına da alıştı. Benim tedavilerim de devam ediyor. Acılarımızı içimize gömdük, şimdi hayata sımsıkı sarılıyoruz. Birbirimizden başka dayanağımız yok.