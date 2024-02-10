Eşi ile oğlunu depremde kaybeden Rabia Tatar hayatta kalan diğer oğlu ile yeniden ayağa kalktı

Türkiye geçtiğimiz yıl asrın felaketini yaşadı. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem yüreklerimizi dağladı. Tatar Ailesi de depreme Hatay'da yakalandı. Ailenin yaşadığı 5 katlı apartman yerle bir oldu.
Türkiye geçtiğimiz yıl asrın felaketini yaşadı. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem yüreklerimizi dağladı. Tatar Ailesi de depreme Hatay'da yakalandı. Ailenin yaşadığı 5 katlı apartman yerle bir oldu.
Baba Yusuf ve oğlu Ahmet Efe hayatını kaybetti. Anne Rabia ve küçük oğlu Emin Derda ise 78 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı. Sobanın üzerindeki suyun üzerine devrilmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan genç kadın ve oğlu Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Rabia Tatar, toplamda 32 kez ameliyat oldu, deri nakli yapıldı. İki kez kalbi durup, yeniden hayata tutunan Emin Derda'nın ise sol bacağı kesildi.
İLKOKULA BAŞLADI
Eskisi gibi yürümeyi çok isteyen Emin Derda'ya protez bacak takıldı. Bir süre fizik tedavi alan küçük Emin Derda, artık yürüyüp, koşabiliyor. Rabia, oğlunu da alıp yeniden Hatay'a döndü.
Anne Rabia Tatar, Emin Derda'nın ilkokul birinci sınıfa başladığını belirtti. Anne-oğul birbirlerine destek olduklarını ifade eden Rabia Tatar, şunları söyledi: İkimiz de bir şekilde hayata tutunduk. Oğlum psikolojik destek aldı ve şimdi daha iyi. Protez bacağına da alıştı. Benim tedavilerim de devam ediyor. Acılarımızı içimize gömdük, şimdi hayata sımsıkı sarılıyoruz. Birbirimizden başka dayanağımız yok.