Cem Karaca’nın ailesi kavgaya tutuştu! İlkim Karaca'nın kızı Martı'dan üvey abisine zehir zemberek sözler: Aileden değil

Günaydın'da yer alan habere göre; Türk müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın ailesi birbirine düştü. Martı Balamir, annesi İlkim Karaca hakkında iddialarda bulunan Emrah Karaca'ya yönelik hukuk mücadelesi başlattıklarını söyleyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
"KARŞILIĞINI ÖDEYECEK"
Balamir, "Biz Emrah Karaca'nın yalanlarına ve iftiralarına yetişemeyiz. Onlar için çocuk oyuncağı olmuş bu iş artık... Sırf bu kaba ve saygısız tavrı bile Karaca ailesinden olmadığının ispatı zaten...
O naif, sanatkar aileden olan bunları yapmaz, yapamaz... Büyük iftira... Kendisine saygısı yok ki Emrah Karaca'nın başkasına olsun... Karşılığını hukuk önünde hesap vererek ödeyecek" şeklinde konuştu.