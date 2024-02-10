Cem Karaca’nın ailesi kavgaya tutuştu! İlkim Karaca'nın kızı Martı'dan üvey abisine zehir zemberek sözler: Aileden değil

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"KARŞILIĞINI ÖDEYECEK"

Balamir, "Biz Emrah Karaca'nın yalanlarına ve iftiralarına yetişemeyiz. Onlar için çocuk oyuncağı olmuş bu iş artık... Sırf bu kaba ve saygısız tavrı bile Karaca ailesinden olmadığının ispatı zaten...