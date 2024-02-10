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Cem Karaca’nın ailesi kavgaya tutuştu! İlkim Karaca'nın kızı Martı'dan üvey abisine zehir zemberek sözler: Aileden değil

Türk müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın 20'nci ölüm yıl dönümünde, ailesi bir kez daha birbirine girdi, Geçtiğimiz günlerde Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, 'Cem Karaca'nın hatıralarını satıyor' diyerek üvey annesi İlkim Karaca'yı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin konuşan Martı Balamir, "Biz Emrah Karaca'nın yalanlarına ve iftiralarına yetişemeyiz. Onlar için çocuk oyuncağı olmuş bu iş artık... Sırf bu kaba ve saygısız tavrı bile Karaca ailesinden olmadığının ispatı zaten..." dedi.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 11:05 Güncelleme 10 Şubat 2024, 11:46
Cem Karaca’nın ailesi kavgaya tutuştu! İlkim Karaca’nın kızı Martı’dan üvey abisine zehir zemberek sözler: Aileden değil 1

Günaydın'da yer alan habere göre; Türk müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın ailesi birbirine düştü. Martı Balamir, annesi İlkim Karaca hakkında iddialarda bulunan Emrah Karaca'ya yönelik hukuk mücadelesi başlattıklarını söyleyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Cem Karaca’nın ailesi kavgaya tutuştu! İlkim Karaca’nın kızı Martı’dan üvey abisine zehir zemberek sözler: Aileden değil 2

"KARŞILIĞINI ÖDEYECEK"

Balamir, "Biz Emrah Karaca'nın yalanlarına ve iftiralarına yetişemeyiz. Onlar için çocuk oyuncağı olmuş bu iş artık... Sırf bu kaba ve saygısız tavrı bile Karaca ailesinden olmadığının ispatı zaten...

Cem Karaca’nın ailesi kavgaya tutuştu! İlkim Karaca’nın kızı Martı’dan üvey abisine zehir zemberek sözler: Aileden değil 3

O naif, sanatkar aileden olan bunları yapmaz, yapamaz... Büyük iftira... Kendisine saygısı yok ki Emrah Karaca'nın başkasına olsun... Karşılığını hukuk önünde hesap vererek ödeyecek" şeklinde konuştu.

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