Yüksek kar vaadiyle dolandırdı mağdurlar polisin kapısını çaldı! Çetenin kurbanları arasında ünlü isimlerin de olduğu ortaya çıktı

D'EŞ'HET! Elazığ'da özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri olan Burcu Coşan (32) ile uzman çavuş M.C, geçen ay resmi nikah kıydı. Ağustos'ta da düğünlerini yapmayı kararlaştıran çift arasında, birkaç gün önce anlaşmazlık çıktı. Dün sabah işe gelen Burcu Coşan, hastanenin arkasındaki onkoloji merkezinden binaya girmek isterken önünü kesen M.C ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran M.C, genç kadına kurşun yağırdı. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise otomobiline binerek kaçtı. Yakınları Burcu Coşan'ın öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan Murat Coşan'ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.





KİRA KAVGASI

Sosyal medyada Pucca takma ismini kullanan Selen Pınar Işık, yine bir davayla gündeme geldi. 2.5 yıldır Pucca'nın kendi evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, 16 aydır kirasını alamadığını söyledi. Fenomen yazar Pucca'dan ise konuya ilişkin bir cevap henüz gelmedi. Pucca, 2015'te Serhat Osman Karagöz'le evlenmişti. Fakat bu aşk da evlilik de uzun sürmedi. Çift 2018'de ayrılmaya karar verdi.

'PES'TETİK

İstanbul'un Şişli Fulya'daki özel bir hastanede yabancı uyruklu bir kadın yüzüne estetik ameliyatı yaptırdı. Servise alınan kadın, ortalıkta kimse yokken üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Kaçmaya çalışan kadın, doktor ve hemşireler tarafından yakalanarak tekrar içeriye alındı.

OCAK GÖÇTÜ

Zonguldak'ın Kilimli Gelik Beldesi'nde Akkurt Madencilik Şirketi tarafından işletilen özel bir maden ocağında, göçük meydana geldi. İçeride kalan Erdem Yılmaz ve Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için ekipler seferber edildi. Yıldız yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtarılırken, diğer işçi Murat Çetinkaya'nın (45) cansız bedenine 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldığı bildirildi.