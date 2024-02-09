Yüksek kar vaadiyle dolandırdı mağdurlar polisin kapısını çaldı! Çetenin kurbanları arasında ünlü isimlerin de olduğu ortaya çıktı

D'EŞ'HET!
Elazığ'da özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri olan Burcu Coşan (32) ile uzman çavuş M.C, geçen ay resmi nikah kıydı. Ağustos'ta da düğünlerini yapmayı kararlaştıran çift arasında, birkaç gün önce anlaşmazlık çıktı. Dün sabah işe gelen Burcu Coşan, hastanenin arkasındaki onkoloji merkezinden binaya girmek isterken önünü kesen M.C ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran M.C, genç kadına kurşun yağırdı. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise otomobiline binerek kaçtı. Yakınları Burcu Coşan'ın öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan Murat Coşan'ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
KİRA KAVGASI
Sosyal medyada Pucca takma ismini kullanan Selen Pınar Işık, yine bir davayla gündeme geldi. 2.5 yıldır Pucca'nın kendi evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, 16 aydır kirasını alamadığını söyledi. Fenomen yazar Pucca'dan ise konuya ilişkin bir cevap henüz gelmedi. Pucca, 2015'te Serhat Osman Karagöz'le evlenmişti. Fakat bu aşk da evlilik de uzun sürmedi. Çift 2018'de ayrılmaya karar verdi.
'PES'TETİK
İstanbul'un Şişli Fulya'daki özel bir hastanede yabancı uyruklu bir kadın yüzüne estetik ameliyatı yaptırdı. Servise alınan kadın, ortalıkta kimse yokken üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Kaçmaya çalışan kadın, doktor ve hemşireler tarafından yakalanarak tekrar içeriye alındı.
OCAK GÖÇTÜ
Zonguldak'ın Kilimli Gelik Beldesi'nde Akkurt Madencilik Şirketi tarafından işletilen özel bir maden ocağında, göçük meydana geldi. İçeride kalan Erdem Yılmaz ve Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için ekipler seferber edildi. Yıldız yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtarılırken, diğer işçi Murat Çetinkaya'nın (45) cansız bedenine 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldığı bildirildi.
34.1 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 34 milyon 126 bin 240 lira devretti. 5 bilenler 61 bin 829 lira, 4 bilenler bin 953 lira, 3 bilenler 98 lira, 2 bilenler ise 10 lira ikramiye alacak.
MAH'İLLE'!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin en kalabalık mahallesini belirledi. Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi 151 bin 459 kişilik nüfusuyla ilk sıraya çıktı. Bağcılar'ın nüfusu Gümüşhane, Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geride bıraktı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi ise 110 bin 619 nüfusuyla ikinci sırada yer aldı.
'AĞIR'LİNES
Havayolu şirketi Finnair, yolcularını tartacağını duyurdu. Bilet fiyatlarının da buna göre belirleneceğini kaydetti. Sözcü Kaisa Tikkanen, müşterilerin ağırlığı da dahil olmak üzere bir uçağın toplam ağırlığını hesaplamanın, "yolculukları daha güvenli hale getirmenin bir parçası" olduğunu söyledi.
DEDEKTİF MÜHENDİS
İnşaat mühendisi Abdullah F., Rusya'ya gitti. Tabletini Vunukova Havalimanı'nda kaybetti. Bilgisayarını erişime kapatan mühendis tableti programlarla adeta GPS şeklinde çalışacak hale getirdi. Sinyalin Osmaniye'den geldiğini savcılığa bildirdi. Tableti çalan kişi yakalandı. Tabletin Rusya'dan çıktıktan sonra Bursa, İzmir, Manisa, Denizli, Afyon, Konya, Adana ve son olarak Osmaniye'ye gittiği vurgulandı. (ATAKAN IRMAK)
'KAR'DAHAN
Ardahan'da son 55 yılın en soğuk kışı yaşandı. Günlerdir aralıksız yağan kar nedeniyle köy yolları kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı bir insan boyunu aştı. Sıcaklık ise eksi 33'ü gördü.
DEMİR YUMRUK
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde konsey üyesi terörist Yunus Demir'in Pençe-Kilit harekat bölgesindeki askerlere saldırı için son hazırlıkları kontrol ettiğini belirledi. Teknik ve fiziki takibe geçen teşkilat, özel eğitimli saha ajanlarını harekete geçirdi. Ekipler, uzun süren takip sonucu Şivan Gever Kod adlı hainin yerini belirledi. Nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
153 TARTIŞMASI
AYM Başkanı Zühtü Arslan, yeni üye Yılmaz Akçil'in yemin töreninde 153. Madde ile ilgili açıklama yaptı. "AYM'nin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, katılmayabiliriz. AYM kararları 153. Madde'ye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" ifadesini kullandı. Bu sözlere cevap veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi, karar yeri mahkemelerine aittir" paylaşımını yaptı.
'CAR'DEŞ ACI
İzmir'de korkunç bir kaza yaşandı. 120 km. hızla giden E.Ö. yönetimindeki otomobil, scooter'a binen iki kardeşe çarptı.16 yaşındaki küçük kardeş Soykan Sönmez kurtarılamadı. Ağır yaralı olan ağabeyi Göktuğ'un ise durumu nun ise kritik olduğu açıklandı.