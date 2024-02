Yüksek kar vaadiyle dolandırdı mağdurlar polisin kapısını çaldı! Çetenin kurbanları arasında ünlü isimlerin de olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da yaşayan M.D. 2019'dan itibaren temasta olduğu kişilerden para toplamaya başladı. Yakın çevresinden başlayarak kurbanlarını yüksek kar vaadiyle kandırdı. Topladığı paraları ağırlıklı olarak borsada işletti. Ancak paralarından olan mağdurlar polisin kapısını çaldı. İhbar üzerine M.D. E.H.D., N.Ç. ve N.E. tutuklandı. D.'nın eşi C. D., oğlu E. D.ile gelini S. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetenin kurbanları arasında ünlü isimler de vardı. Rallici B.S. 4 milyon lira verdiğini yakınlarının ise 65 milyon lira kaptırdığını söyledi. Ş.D.B. ve ailesi 10 milyon lira, O.T.A'nın ise 1 milyon 50 bin lira verdiği anlaşıldı. Dosyada hem şikâyetçi hem şüpheli konumda olan ralli şampiyonu E.H.D.(61) ise "M.D.'ye 10 milyon 500 bin TL kaptırdım" dedi. Komisyon almadığını savunan D., kendisinden şikâyetçi olan A.H.'nin da parasını kendi isteği ile verdiğini kaydetti.

'KÖK'TEN VURGUN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastaların CİMER'e yaptığı başvurular sonucu akademik bir vurgun ortaya çıktı. İddiaya göre Prof. Dr. H.Y.E. ve Doç. Dr. T.K, hastalarını Çorlu'da bir medikal ürünleri satan firmaya yönlendirerek, piyasa değeri 200 TL olan "orthokine kök hücre kitini", 20 bin ila 100 bin lira arasında almalarını sağladı. Firma 56 hastadan alınan paradan hasta başına 6 bin lira kendisi aldı. Geri kalan paranın dörtte üçünü Prof. Dr. H.Y.E'ye, dörtte birini ise Doç. Dr T.K.'ye poşetler içinde yolladı. Firma sahibi Ömer Ç. ifadesinde her şeyi itiraf edince, kendisi, iki doktor ve yanında çalışan Bilge Can.T. ile Yunus Can. İ. de tutuklandı. (ÜMİT ERKAN DEMİRCAN)