Sedat Ocakçı, kar vaadiyle para toplamıştı: Kıbrıs'a kaçarken kıskıvrak yakalandı! Adliye çıkışı "Paralar faaliyette" diye bağırdı

İzmir'de kendini holding sahibi olarak tanıtan Sedat Ocakçı , kripto para şirketi kurma yalanı attı. Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadiyle de herkesi kandırdı. Milyarlarca TL topladı.

Kıbrıs'a kaçmak isterken Adana'da yakalandı. Eşi Seçilay ile gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 32'ye yükseldi. Ocakçı'nın 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı anlaşıldı. Zanlılar "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.

Sevk esnasında basın mensuplarının "paralar nerede" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi. Bu arada Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı'nın aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde vurgun yaptığı öğrenilmişti.