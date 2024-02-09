Kardeşini ölü gösterip baba mirasına konmak istediler!

Ankara'da 1931'de dünyaya gelen Havva Özer, küçük yaşta anne- babasını kaybedince ağabeyleriyle yaşadı. Özer'in bir ağabeyi 2011'de vefat etti.
Ankara'da 1931'de dünyaya gelen Havva Özer, küçük yaşta anne- babasını kaybedince ağabeyleriyle yaşadı. Özer'in bir ağabeyi 2011'de vefat etti.
Bu arada babadan kalan yüklü miktarda taşınmazın, tapu kayıtlarında Özer ölü gösterilip 1954'te ağabeyler Yusuf, Mehmet ve Ahmet Alp arasında paylaşıldığı, 1976'da ise tamamının Mehmet Alp'e satıldığı anlaşıldı. Özer, değeri 300 milyon lira olan araziden payını istedi. Ağabeyleri vermeyince hukuk savaşına girişti.
2015'TE ÖLDÜ
Özer'in 2015'te hayatını kaybetmesinin ardından hukuk mücadelesini Özer'in 6 çocuğu devam ettirdi. Ankara Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi; davayı zaman aşımına uğradığı, ecrimisilin hukuki dayanağının olmadığı gerekçesiyle reddetti. Özer'in çocuklarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, mirasçıların haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle taşınmazlara tedbir koyma kararı verdi.