Kardeşini ölü gösterip baba mirasına konmak istediler!

Ankara'da 1931'de dünyaya gelen Havva Özer , küçük yaşta anne- babasını kaybedince ağabeyleriyle yaşadı. Özer'in bir ağabeyi 2011'de vefat etti.

Bu arada babadan kalan yüklü miktarda taşınmazın, tapu kayıtlarında Özer ölü gösterilip 1954'te ağabeyler Yusuf, Mehmet ve Ahmet Alp arasında paylaşıldığı, 1976'da ise tamamının Mehmet Alp'e satıldığı anlaşıldı. Özer, değeri 300 milyon lira olan araziden payını istedi. Ağabeyleri vermeyince hukuk savaşına girişti.