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Bursa'da katliam! 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde kendi ailesinden 3 kişiyi katletti

Son dakika haberi! Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, 7 yaşındaki oğlunun yanında tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü. Ailesinden 3 kişiyi katleden şahsın eşinden ayrılıp bunalıma girdiği iddia edildi.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 07:48 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:49
Bursa’da katliam! 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde kendi ailesinden 3 kişiyi katletti

Bursa'da eşinden ayrılıp bunalıma giren adam, eve gittiğinde ailesiyle tartıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya dönen tartışmada cinnet geçiren şahıs, 7 yaşındaki oğlunun yanında önce annesi ve babasını, ardından da erkek kardeşini tüfekle vurdu. İhbar üzerine şüpheli olay yerinde yakalanırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karısından ayrıldığı için bunalıma giren A.Y. (30), 2. Ceviz Sokak'ta ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu.

Ev halkıyla kavgaya tutuşan şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.'yi, ardından annesi Zozan Y.'yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y'yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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