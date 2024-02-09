İzmir’de 2.5 milyar TL’lik vurgun! Kıbrıs’a kaçmak isterken Adana’da kiraladığı evde yakalandı

FETÖ BAĞLANTISI Operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı. Son olarak gözaltına alınan isim, Ocakçı Holding'e bağlı şirketlerden Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral M.R.A. oldu.

İzmir'de Ocakçı Holding'in patronu S.O. Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle herkesi kandırdı. İzmir'de kripto para şirketi kurma yalanı attı. 2.7 milyar TL topladı. Yeğeni S.H., bu parayı Dubai'ye kaçırdı. Ocakçı ve eşi ise Adana 'da yakalandı.

Kara Kuvvetleri'nde görev yapan A.'nın 2 yıl önce Yüksek Askeri Ş.K.'yla emekli edildiği öğrenildi. Ocakçı'nın 2 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi.

Geçtiğimiz gün eşiyle kiraladığı Adana'daki evde yakalanan O.'nun yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmeyi planladığı saptandı. Bu arada 6 ay önce temeli atılarak hafriyat çalışması yapılan drone fabrikasının yerinde bomboş bir arazi vardı.

TABELA VAR FABRİKA YOK

O. Yozgat'ta fabrika açağını anlattı. Ancak söz konusu yere gidenler fabrika değil tabela gördü!