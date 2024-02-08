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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı! Son 55 yılın kar rekoru kırıldı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Şubat 2024 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Çığ tehlikesine karşı 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğinden vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:31 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:52
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı! Son 55 yılın kar rekoru kırıldı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.

HAVA SICAKLIĞI:
Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilcek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum il genelinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan'da son 55 yılın rekoru kırıldı.Yağış sebebiyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştığı merkezde 1, ilçelerden Posof'ta 16, Hanak'ta 6, Çıldır'da 4, Damal'da 3, Göle'de 1 olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

14 İLE SARI KODLU UYARI

İŞTE O İLLER;
Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak, zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da, ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da, ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, araıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, Toroslar mevkisinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Eskişehir ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu

YOZGAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu

8 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU8 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

9 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU RAPORU9 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU RAPORU

10 ŞUBAT CUMARETESİ HAVA DURUMU RAPORU10 ŞUBAT CUMARETESİ HAVA DURUMU RAPORU

11 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU RAPORU11 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

12 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU12 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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