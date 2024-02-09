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Alper Gezeravcı geldi mi, döndü mü? Dragon kapsülü nereye indi? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya ilk ayak bastığı görüntüler

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği başarılı görevin ardından, Türkiye'nin gururu Alper Gezeravcı ve beraberindeki üç astronot, Dünya'ya sağ salim döndü. Uzay kapsülü, Florida'nın doğu sahiline başarılı bir iniş gerçekleştirdi ve uzay yolculuğunu tamamlamanın sevinciyle astronotları taşıyan kapsüldeki kapı açıldı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 17:47 Güncelleme 09 Şubat 2024, 17:47
Alper Gezeravcı geldi mi, döndü mü? Dragon kapsülü nereye indi? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın Dünya’ya ilk ayak bastığı görüntüler

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı, beraberindeki üç astronotla birlikte uzay istasyonundan ayrılarak Dünya'ya döndü.

Gezeravcı kapsülden çıkış anıGezeravcı kapsülden çıkış anı

ALPER GEZERAVCI GELDİ Mİ?

Türkiye'nin gururu olan Alper Gezeravcı'nın başarılı dönüşü, ülkenin dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ( 9 Şubat 2024 ) Antalya'da düzenlenen AK Parti aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat 2024, AntalyaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat 2024, Antalya

DDRAGON KAPSÜLÜ NEREYE İNİŞ YAPTI?

Kapsül Florida'nın doğu sahiline iniş yaptı. Astronotlar ve Alper Gezeravcı kapsülden çıktı. Ardından helikopterle havalimanına, oradan da uçakla Houston'a gidecekler. Ekip, uzay yolculuğu sonrası Dünya'ya uyum sürecinin sağlanması için Houston'da birkaç gün dinlenecek.

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi, Türk halkı için gurur verici bir an olarak kaydedildi.

Gezeravcı'nın uzaydaki deneyimi ve başarılı dönüşü büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte Gezeravcı'nın o görüntüleri;

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünyaya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresiİlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünyaya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi

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