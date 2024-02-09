Alper Gezeravcı geldi mi, döndü mü? Dragon kapsülü nereye indi? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın Dünya’ya ilk ayak bastığı görüntüler

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı, beraberindeki üç astronotla birlikte uzay istasyonundan ayrılarak Dünya'ya döndü.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı, beraberindeki üç astronotla birlikte uzay istasyonundan ayrılarak Dünya'ya döndü.
ALPER GEZERAVCI GELDİ Mİ?
Türkiye'nin gururu olan Alper Gezeravcı'nın başarılı dönüşü, ülkenin dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ( 9 Şubat 2024 ) Antalya'da düzenlenen AK Parti aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz" dedi.
DDRAGON KAPSÜLÜ NEREYE İNİŞ YAPTI?
Kapsül Florida'nın doğu sahiline iniş yaptı. Astronotlar ve Alper Gezeravcı kapsülden çıktı. Ardından helikopterle havalimanına, oradan da uçakla Houston'a gidecekler. Ekip, uzay yolculuğu sonrası Dünya'ya uyum sürecinin sağlanması için Houston'da birkaç gün dinlenecek.
Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi, Türk halkı için gurur verici bir an olarak kaydedildi.
Gezeravcı'nın uzaydaki deneyimi ve başarılı dönüşü büyük bir ilgiyle takip edildi. İşte Gezeravcı'nın o görüntüleri;