Haftada 15,5 gram altın çıkarıyor! Dere tepe gezip çamurlu sulardan gram gram altın topluyor

İsmail Uslu'nun altın arama serüveni, modern yaşamın getirdiği stres ve monotonluktan uzak, doğayla barışık, keşfetmeye dayalı bir yaşam biçimini öne çıkarıyor. Bu hobi, aynı zamanda çevresel farkındalığı ve doğanın korunmasına yönelik bir tutumu da beraberinde getiriyor. İsmail Bey, doğal kaynakları zarar vermeden keşfetmenin ve değerlendirmenin mümkün olduğunu bizlere gösteriyor.

Altın Tozu Arayışının Hikayesi İsmail Uslu, Alaplı ve Yığılca bölgelerindeki derelerde, çamurlu sulara meydan okuyarak altın tozu arıyor. Bu işe yaklaşık iki yıl önce başlamış ve bugüne dek hobi olarak devam ettiriyor. Haftada ortalama 13 gram altın çıkardığını belirten Uslu, bu sürecin kendisi için maliyetli olmadığını, aksine keyifli ve öğretici bir deneyim olduğunu ifade ediyor.