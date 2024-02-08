Türkiye’nin en kalabalık ilçesi bakın neresiymiş! 57 ilin nüfusunu bile geride bıraktı

Adana-Seyhan: 792,536 kişi İstanbul-Bağcılar: 744,351 kişi İstanbul-Pendik: 741,895 kişi

Bu veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki nüfus dağılımını gösteriyor ve özellikle büyük şehirlerdeki yoğun nüfusa dikkat çekiyor. Bu ilçeler, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli merkezler olarak öne çıkıyor ve ülke genelindeki nüfus yoğunluğunu yansıtıyor. İSTANBUL'UN NÜFUSU AZALDI İstanbul'un nüfusu, 2023 yılında 242,027 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. Bu azalış, kentin nüfusunun Cumhuriyet tarihinde ikinci kez gerilediği anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'un nüfusundaki bu azalış, ülke genelindeki artış eğilimine rağmen gerçekleşti.

İstanbul'un nüfusundaki azalışa rağmen, Türkiye'nin genel nüfusu ise bir önceki yıla göre 92,824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi. Geçen yıl 10 ilin nüfusu azalırken, İstanbul'un nüfusu bu iller arasında ilk sırada yer aldı. Kentin nüfusu 2022'de 15 milyon 907 bin 951 iken, 2023'te 15 milyon 655 bin 924'e gerileyerek 242,027 kişilik bir azalış kaydetti. Bu durum, kentin nüfusunun 2020'deki azalıştan sonra ikinci kez azaldığını gösteriyor. İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olmaya devam ediyor ve ülke nüfusunun yüzde 18,33'ünü barındırıyor. Ayrıca, kilometrekare başına düşen 3,013 kişi ile nüfus yoğunluğunda da ilk sırada yer alıyor.

İstanbul'un nüfusundaki tarihsel değişime bakıldığında, kentin nüfusunun zaman içinde önemli ölçüde arttığı görülüyor. 1927'de 700 bin, 1950'de 1 milyon, 1955'te 1,5 milyon, 1980'de 4,5 milyon, 1985'te 5,5 milyon, 2000'de 11,1 milyon ve 2010'da 13,2 milyon kişiye ulaşmıştı. Son olarak, 2001-2023 döneminde İstanbul'un nüfusundaki en büyük yıllık artışın 2019'da yaşandığı ve bu yılın en az artışın ise 2018'de kaydedildiği belirtiliyor. TÜİK, 2000-2006 dönemi yıl sonu nüfuslarını Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre tahmin ediyor.