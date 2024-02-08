Görüntüler vahşi doğa belgesellerini aratmadı| Aç kurtlar sokağa indi! Köpekleri paramparça etti

Yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inen aç kurdun belli bir süre sokakta görüldükten sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden Sezai Özkan, "Dün saat 7-8 arasında evden ana yola çıktığımda yolun sağ tarafında kurt mu köpek mi tam olarak fazla yakın olamadığım için tahmin edemediğim bir hayvan gördüm. Yakınlaştığımda kurt olduğunu fark ettim. Oradan biraz takip ettikten sonra yaklaşık 300 metre ilerde videoya aldım. Kurdun önce merkeze doğru gittiğini gördüm ondan sonra yolun aşağı tarafına inip ovaya gittiğini gördüm. Kurdun bu zamanda bu saatlerde burada olmasının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Hayvan sahiplerinin bu konuda dikkatli ve uyanık olmaları gerekmektedir. Mümkün mertebe zarar vermemeleri gerekmektedir. Bu hayvanlar sonuçta aç oldukları için buraya gelmekteler" dedi.

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