Görüntüler vahşi doğa belgesellerini aratmadı| Aç kurtlar sokağa indi! Köpekleri paramparça etti

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi.
Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi.
Bir akaryakıt istasyonunun bahçesine giren kurt, bahçede bulunan bir köpeğe saldırdı.
Kurt'un köpeğe saldırdığını gören akaryakıt çalışanı Hakan Yalçın, hiç düşünmeden köpeğin yardımına koştu.
O anlar akaryakıt istasyonu marketinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"KAMERADAN KURDU GÖRDÜM"
Ağır yaralanan köpeği kurtaran Hakan Yalçın, yaptığı açıklamada köpeğin olaydan bir hafta sonra öldüğünü söyledi. Yalçın, "Koştum kurdu yakaladım köpeği elinden aldım. Köpek 1 hafta falan yaşadı ondan sonra öldü." dedi.
AVLADIKLARI KÖPEĞİ PARAMPARÇA ETTİLER!
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de aç kalan kurtlar indikleri mahallede avladıkları köpeği parçaladı.
Mahalle merkezine inen 2 kurt bölgede bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.
Bir süre sonra tekrar ortaya çıkan kurtlardan bir tanesinin ağzında avladığı köpekle yol üzerinde yürüdüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
HAYVANLAR YERLEŞİM YERLERİNE İNİYOR
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Eskikılıç köyünde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışma anı Ozan Kılıç tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, köpeği boğduktan sonra köyden çıkarmaya çalışan kurdun, hayvanın cesedini başka köpeklerin havlamasıyla bırakıp gözden kaybolması yer aldı.
Muş'un Hasköy ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalan kurt, ilçe merkezine indi.
Yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inen aç kurdun belli bir süre sokakta görüldükten sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden Sezai Özkan, "Dün saat 7-8 arasında evden ana yola çıktığımda yolun sağ tarafında kurt mu köpek mi tam olarak fazla yakın olamadığım için tahmin edemediğim bir hayvan gördüm. Yakınlaştığımda kurt olduğunu fark ettim. Oradan biraz takip ettikten sonra yaklaşık 300 metre ilerde videoya aldım. Kurdun önce merkeze doğru gittiğini gördüm ondan sonra yolun aşağı tarafına inip ovaya gittiğini gördüm. Kurdun bu zamanda bu saatlerde burada olmasının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Hayvan sahiplerinin bu konuda dikkatli ve uyanık olmaları gerekmektedir. Mümkün mertebe zarar vermemeleri gerekmektedir. Bu hayvanlar sonuçta aç oldukları için buraya gelmekteler" dedi.