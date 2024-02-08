Fitre 2024 ne kadar oldu? Diyanet fitre bedeli kaç para oldu? Fitre nedir, nasıl hesaplanır? Kimlere verilir, kimlere verilmez?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi 2024 yılı için fitre miktarını açıkladı. Fitre, gücü yeten Müslümanların Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken mali bir ibadettir. Fitre miktarı, Diyanet tarafından belirlenir ve Müslümanların bu miktarı ihtiyaç sahiplerine vermesi teşvik edilir.
2024 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Diyanet tarafından yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı ramazan ayı için 130 lira olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."
FİTRE NEDİR?
Fitre, İslam dininde Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanların, Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi insanlara verdikleri mali yardımdır. Fitre, zekat gibi İslami bir ibadetin parçası olup, Müslümanların sosyal adaleti sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yerine getirdikleri bir sorumluluktur. Fitre vermek, her mükellef Müslüman üzerine farz kılınmıştır ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü güneş doğmadan önce yerine getirilmesi gereken bir ibadettir.