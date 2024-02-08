Drone fabrikası kurma vaadiyle 2.5 milyarlık vurgun yapmıştı! TSK’dan atıldığı ortaya çıktı

Şirketlere giren ekipler, 26 kişiyi gözaltına aldı. Holding sahibi ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Adana'da yakalandı. Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han'ın, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığı anlaşıldı. Şu ana kadar 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu hatırlatıldı.

"BEN BURADAYIM"

Öte yandan bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı videoyla mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, yurt dışına kaçtığı iddiaları üzerine "Buradayım, canlıyım, kanlıyım. O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" ifadesini kullandı. Ocakçı, bir diğer videoda ise lüks yaşamlarını paylaştı. Ocakçı, holdingin bahçesinde iki büyük hediye paketinin brandalarını eşine açtırdı. İçinden çıkan lüks spor arabaları gören Seçilay Ocakçı, "İnanmıyorum" diye çığlık attı.

TSK'DAN ATILDI

Yozgat'ta Drone fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019'da TSK'dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı. Ocakçı'ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yapılırken, 20 kişi yakalandı. Ocakçı'nın kurduğu şirketlerde yüksek kar vaadiyle paralar topladığı kesinleşti.