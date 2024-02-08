Doğum yaptığı 3 bebeği de hastanede bırakıp kaçan Gülşah K., yakayı ele verdi!

CANLI YAYIN PLANI İstanbul Adalet Sarayı'na saldırı girişiminde bulununca ölü ele geçirilen DHKP/C'li teröristlerle ilgili önemli bir detaya ulaşıldı. Çağlayan'a metrobüsle gelen teröristler Pınar Birkoç ve Emrah Yayla, adliyeye girerken GBT uygulaması yapıldığını görünce polisin yüzüne biber gazı sıktı. Teröristin tabancası tutukluk yaptı. Kaçarken peşlerindeki polisleri hedef alarak sıktıkları kurşunlar, 3 polis ile 3 vatandaşı yaraladı. Dilfiraz Karakaş kurtarılamadı. Çatışmada öldürülen teröristler amacına ulaşamadı. Yapılan araştırmada teröristlerin içeride yargı mensuplarını alıkoyup canlı yayın yapmayı planladıkları anlaşıldı. Cep telefonlarında yapılan incelemede canlı yayın için bir sosyal medya hesabının hazırlandığı ortaya çıktı. Bu arada terörist Birkoç'un 13. Ağır Ceza'da duruşması olan ablası Necmiye Birçok da tutuklandı. Duruşmadaki 3 kişi de olayla irtibatı olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Öte yandan adliyedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 90'a ulaştı.

MEVLİTE GİDİYORDU Dilfiraz Karataş, son yolculuğuna uğurlandı. Karataş'ın, ölen yakını için mevlit yemeği yapmaya gitmek üzere evden çıktığı ve adliye önünde hedef olduğu ortaya çıktı.

154 MİLYON DEVRETTİ 6 BİLEN çıkmayınca 153 milyon 945 bin 38 lira devretti. 5+JOKER bilen 1 kişi, 1 milyon 946 bin 477 lira, 5 bilen 1 kişi, 1 milyon 197 bin 832 lira, 4 bilenler 5 bin 32 lira, 3 bilenler 340 lira, 2 bilenler ise 34 lira alacak.

1 KİŞİYE 2.7 MİLYON

5+1 BİLEN 1 kişi, 2 milyon 705 bin 101 lira kazandı. 5 bilenler 8 bin 347 lira, 4+1 bilenler 723 lira, 4 bilenler 90 lira, 3+1 bilenler 47 lira, 3 bilenler 16 lira, 2+1 bilenler 21 lira, 1+1 bilenler 11 lira, 0+1 bilenler ise 12 lira alacak.

YİĞEN İLE YUKARI! YEMEYEN!

Burcu Yiğen, "Şişmansın" deyip kendisini boşayan kocasına kızdı. Kısa süre içinde spor ve diyet yaparak 95 kilodan 53 kiloya inmeyi başardı.

Tam 42 kilo veren kadının değişimi sosyal medyayı salladı: Emin ol kocan çok pişmandır!



GEZERAVCI DÖNÜYOR

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dönüşe geçti. Dragon kapsülünün yarın dünyaya ulaşması bekleniyor.

ZAFER ALİYEV'İN

Azerbaycan, cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 92.1'ini alarak zaferini ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Aliyev'i tebrik ederek, sonucun Azerbaycan halkına hayırlı olmasını diledi. Seçimlere yüzde 70.85 katılım sağlandığı belirtildi.



FELSEFE YAPIYOR

CHP'de 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonlandı. Ankara'daki ofiste misafir ağırlamaya başladı. Siyasetle ilgili de "Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz. Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum. Çocuklarla, torunlarla zaten hep beraberiz. Selvi Hanım'la da tiyatroya gittik bir-iki kez" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE GARANTÖR OLSUN'

Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan ise Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmasını talep ettiklerini duyurdu.

TAHT OYUNLARI

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi... Charles'ın Harry ve William'a "Artık barışın" dediği iddia edildi. Ancak bu konuda beklenmeyen bir durum yaşandı. Prens William, Prens Harry'nin telefonunu açmadı. Los Angeles'tan Londra'ya gelen Harry, geceyi otelde geçirdi.

'HADİD' BAKALIM

Dünyaca ünlü model ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesaplarından tek paylaşım için 100 bin dolar alıyor. İsrail'in Gazze katliamına karşı gösterdiği tepki ile vicdanların sesi olan Filistin asıllı Hadid'in Instagram'da 61 milyon takipçisi bulunuyor.



MAXİMUM SABOTAJ

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Ocak ayında Alaska Havayolları uçağında yaşanan olayla ilgili soruşturmasının ilk bulgularını yayınladı. Buna göre uçağın kapısını gövdeye kilitlemek için kullanılan dört ana cıvata eksikti. Ancak Amerikan medyası, Boeing'e bir sabotaj yapıldığı konusunda birleşti.



HERMES ŞAŞKIN

İzmir'de sahaf olarak 15 yıldır faaliyet gösteren Hermes adlı iş yerine, isim benzerliğinden dolayı Fransız lüks moda markası Hermes dava açtı. İş yeri sahibi Ümit Nar yaptığı açıklamada, "Hermes, Zeus veya Noel Baba insanlığın kültürel mirasına aittir. Bu isimler tekel altına alınmaz. Benim sizinle, markanızla ne işim olur? Hayatın olağan akışında asla yan yana, karşı karşıya gelmeyeceğim bir firmasınız. Bırakın işimi yapayım" ifadelerini kullandı Dava sürecinin 2021'de iş yerini ticari marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunmasıyla başladığını söyleyen Nar, haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde hem Patent Kurumu'na hem de Hermes Paris'e dava açtık. 10 Ocak 2024'de ilk dava görüldü, bilirkişi atanarak 27 Mart'a ertelendi.

